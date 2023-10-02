Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны

Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ.

Минобороны: для выполнения задач СВО достаточно желающих служить по контракту

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минобороны РФ заявило в пятницу, что для выполнения задач СВО достаточно желающих служить по контракту и заключивших контракты с ВС РФ, а также добровольцев.

"Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач", - говорится в сообщении военного ведомства.