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РИА Новости

Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны

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Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Минобороны: для выполнения задач СВО достаточно желающих служить по контракту

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минобороны РФ заявило в пятницу, что для выполнения задач СВО достаточно желающих служить по контракту и заключивших контракты с ВС РФ, а также добровольцев.

"Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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