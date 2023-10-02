Российская крылатая ракета большой дальности Х-БД: рассуждения западных аналитиков.

Россия утверждает, что представила новую крылатую ракету большой дальности воздушного базирования Х-БД и что в настоящее время она вооружает этим оружием свои стратегические бомбардировщики Ту-160 – таков лейтмотив многих западных СМИ последних дней.

Согласно зарубежным публикациям, загадочная Х-БД разрабатывается уже некоторое время, но никаких подтвержденных ее изображений так и не появилось. Первоначально перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) следующего поколения планировалось вооружить российским ядерным оружием, но, как и во многих российских оборонных программах, точный статус ракеты – и нового бомбардировщика, предназначенного для ее перевозки – остается неясным.

Дискуссию на Западе вокруг перспективной крылатой ракеты большой дальности вызвал командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей КОБЫЛАШ, объявивший, что Ту-160 теперь несут ракету Х-БД. Свое заявление он сделал во время посещения северокорейским лидером Ким ЧЕН ЫНОМ и министром обороны России Сергеем ШОЙГУ аэродрома Кневичи, входящего в состав международного аэропорта Владивостока.

(Слева направо): Командующий ДА ВКС России С.Кобылаш, министр обороны России С.Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын осматривают бомбардировщик Ту-160 на аэродроме Кневичи на Дальнем Востоке РФ. . Источник: invoen.ru

По данным государственного российского информационного агентства ТАСС, Ту-160 во внутренних оружейных отсеках способен нести 12 новых ракет Х-БД – по шесть на каждой из двух пусковых установок револьверного типа. Однако наиболее примечательным для зарубежных наблюдателей с точки зрения деталей о ракете стало заявление генерала о том, что «[бомбардировщик] несет ракету Х-БД с дальностью более 6500 км», что эквивалентно 4000 миль.

Как отмечают источники, ранее ходили слухи, что Х-БД обеспечит примерно на 50% большую дальность, чем нынешняя крылатая ракета (КР) Х-101 (по классификации НАТО AS-23A Kodiak), также используемая Ту-160 и позволяющая ему поражать цели на дальности около 3700 миль. Если цифра, названная командующим ДА ВКС РФ, верна, то Х-БД обладает еще большей дальностью, чем предполагалось.

Касательно самой крылатая ракета большой дальности нового поколения, эксперты отмечают, что ожидалось, что она будет основана на существующей Х-101 и её ядерной версии Х-102 (AS-23B). Это гарантировало бы, возможность устанавливать Х-БД на существующие внутренние пусковые установки Ту-160. На фотографии, опубликованной Министерством обороны России, на которой Ким Чен Ын осматривает Ту-160 во Владивостоке, действительно видны какие-то ракеты в оружейном отсеке, хотя неясно, действительно ли это образцы Х-БД или Х-101/102.

Если, рассуждают аналитики, Х-БД является эволюционным развитием Х-101/102, то на данный момент неясно, как она на самом деле достигает гораздо большей дальности. Одним из вариантов является миниатюризация ее внутренних компонентов, включая боевую часть (БЧ), что освобождает место для большего количества топлива для питания ее (предполагаемого) турбореактивного двигателя. Более эффективный двигатель и/или другой тип топлива также могли бы способствовать большей досягаемости, как и определенные аэродинамические усовершенствования.

Конструкция Х-101/102 отличается малым радиолокационным сечением, снижающим вероятность ее обнаружения вражескими средствами ПВО, и те же характеристики, почти наверняка, ожидается обнаружить у Х-БД. С другой стороны, гораздо большая обещанная дальность Х-БД несколько свела бы на нет необходимость в низкой наблюдаемости.

Ряд из 12 КР ВБ серии Х-101/102 впереди и еще 12 КР Х-55 позади них, на фоне бомбардировщика Ту-160 на заднем плане

По сведениям зарубежных источников, первые сообщения о разработке Х-БД начали появляться в 2017 году. Ранее, в августе 2013 года, компания «Радуга», базирующаяся в г. Дубна Московской области, получила контракт МО России на НИОКР по Х-БД, также известной под индексом «изделие 506», или под программным кодовым названием «Романс». Согласно этому контракту, летные испытания новой ракеты планировалось начать в 2018 году и завершить государственны приемочные испытания в 2020 году. Однако, предположительно, этот график не был соблюден.

Кроме того, если правда, что Ту-160 теперь несет Х-БД, это не означает, что ракета наконец прошла государственные приемочные испытания и фактически поступила на вооружение. Вполне вероятно, что ракета все еще проходит испытания, которые в конечном итоге также будут включать различные испытательные стрельбы по имитируемым целям. Поскольку пока никаких подробностей о каких-либо подобных миссиях не сообщалось – они вполне могут находиться на сравнительно ранней стадии.

В конечном счете, констатируют аналитики, Х-БД предназначена для вооружения как Ту-160, так и долгожданного российского бомбардировщика нового поколения ПАК ДА. Статус этого не менее загадочного самолета во многом неясен. При этом, нет сомнений в том, что его запуск был значительно отложен, и на данном этапе нет гарантии, что программа приведет к созданию боеспособного самолета, по крайней мере в ближайшее время.

Чертеж в двух ракурсах возможной конфигурации ПАК ДА

Тем временем отмечается, что Ту-160 вернулся к производству после того, как первоначальные производственные усилия были прекращены к 1995 году. Первый образец Ту-160М из новой партии поднялся в воздух в январе 2022 года. Считается, что возобновление работ над Ту-160 с поворотным крылом в модернизированном виде в первую очередь задумано как временная мера из-за задержек в программе ПАК ДА.

Первый Ту-160М, изготовленный на Казанском авиационном заводе в Республике Татарстан

Официальный заказ на 10 новых Ту-160М2 был размещен в 2018 году, в то время как российские ВКС заявили об общей потребности по меньшей мере в 50 самолетах новой сборки, хотя пока никаких дополнительных заказов размещено не было. Между тем, нынешний парк этих бомбардировщиков составляют 17 оригинальных Ту-160, что является весьма скромными силами с точки зрения количества.

Представляется вероятным, отмечают эксперты, что в конечном итоге крылатая ракета большой дальности Х-БД может заменить как Х-101 с обычным вооружением (которая использовалась в боях над Сирией и в войне на Украине), так и Х-102 с ядерной БЧ. Она также должна позволить заменить Х-55 времен холодной войны (AS-15 Kent) и ее неядерный вариант, Х-555 (AS-22 Kluge), последний также широко используется на Украине.

Ту-160 запускает КР Х-555 с обычной БЧ по цели во время учений

Хотя других подробностей о возможностях ракеты известно очень мало, ее увеличенная дальность, несомненно, является ключевой особенностью.

Максимальная дальность стрельбы нынешней ракеты Х-101, как сообщается, составляет от 1864 до 2485 миль (3000-4000 км), а Х-102, как говорят, может летать несколько дальше, благодаря своей более легкой БЧ.

Предполагая дальность полета Х-101/102 в 2485 миль, Ту-160 может оставаться глубоко в воздушном пространстве России и по-прежнему сохранять способность поражать цели практически в любой точке Европы. Даже пролет непосредственно над авиационной базой (АвБ) Ту-160 в Энгельсе, в центральной России, позволяет подвергнуть риску значительную часть Западной Европы, за исключением южной Испании.

Цели в пределах досягаемости Х-101/102 попадают в желтый круг, исходя из расчетной максимальной дальности в 2485 миль и запуска КР непосредственно над АвБ Ту-160 в Энгельсе

Даже меньшая дальность в 1864 миль означает, что Ту-160 может поражать цели на большей части Европы, когда самолет пролетает над западной частью России.

Цели в пределах досягаемости Х-101/102, исходя из более скромной расчетной дальности в 1864 мили. Место запуска ракеты – над АвБ Энгельс.

Внедрение Х-БД, радиус действия которой, как утверждается, составляет более 3700 миль, открывает совершенно новый набор целей, особенно если Ту-160 будут развернуты, например, на АвБ в российской Арктике, откуда могут ставиться боевые задачи против Северной Америки. Если ПАК ДА, который, как ожидается, будет обладать малозаметными характеристиками, наконец поступит на вооружение, он обеспечит еще более мощную ударную платформу в сочетании с ракетой большой дальности Х-БД.

Значительно увеличенный радиус действия Х-БД, исходя из заявленной дальности в 3700 миль. Точкой запуска – АвБ Энгельс.

Даже если Х-БД будет запущена, например, с бомбардировщиков, действующих в окрестностях Энгельса, это также даст преимущества, включая возможность вернуться на базу для быстрой перезарядки и взлететь, чтобы запустить еще одну волну ракет.

Ракета Х-БД дальностью 3700 миль, запущенная с передовой АвБ в Анадыре, на крайнем севере России подвергает риску значительную часть Северной Америки. Бомбардировщики Ту-95МС используют Анадырь в качестве базы развертывания. Ту-160 впервые приземлились там в 2018 году.

Но каким бы ни был текущий статус Х-БД, полагают на Западе, стоит с осторожностью относиться к заявлениям МО России о его «новых» программах вооружений. Считается, что многие из них преувеличивают свои возможности, в то время как другие вообще исчезают, становясь жертвами смены приоритетов, чрезмерных технических амбиций или конкуренции за средства.

В пользу же новой крылатой ракеты большой дальности говорит тот факт, что в России, как правило, отводится высокий приоритет дальней авиации и стратегическим вооружениям в целом. В то же время запасы Х-101 явно истощаются с невероятной скоростью из-за войны на Украине. Поскольку эти запасы нуждаются в замене, сейчас может быть подходящее время для представления новой и более мощной ракеты, особенно если это, по сути, дальнейшая эволюция Х-101/102.

Другой вопрос экспертов касается зависимости Х-БД от компонентов, поставляемых из-за рубежа. Многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что производство высокотехнологичного оружия, такого как КР, значительно усложнилось из-за санкций, введенных в отношении России, поскольку оружие такого рода, как правило, в значительной степени зависит, например, от западных микрочипов. Поэтому следует выяснить, включает ли конструкция Х-БД какие-либо меры для обхода этих ограничений.

Специалисты предлагают подождать более подробной информации о Х-БД и первого подтвержденного представления нового оружия. Поскольку российские крылатые ракеты большой дальности остаются предпочтительным оружием в войне на Украине, если Х-БД близка к началу эксплуатации – высока вероятность увидеть эту КР в действии уже в этом конфликте.

По материалам ресурса thedrive.com