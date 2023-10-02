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Военное обозрение

Новейший антиснайперский комплекс «Сосна-Н» прошёл успешные испытания в зоне спецоперации

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Источник изображения: topwar.ru

Новейший антиснайперский комплекс "Сосна-Н" прошел успешную проверку в боевых условиях, партия приборов была специально закуплена для подразделений спецназначения. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

Подразделения спецназа, действующие в зоне СВО, получили на вооружение новый антиснайперский комплекс "Сосна-Н", который в автоматическом режиме обнаруживает и нейтрализует любую выявленную оптику путем ее засвечивания. Партию комплексов специально закупили для проверки в боевых условиях. Подробности источник не приводит, но прибор получил высокие оценки.

Партия антиснайперских комплексов "Сосна-Н" была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО

- приводит ТАСС слова источника.

Источник изображения: topwar.ru

Автоматизированный антиснайперский комплекс "Сосна-Н" впервые был представлен на международном форуме "Армия-2021". Представляет собой дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, которая в автоматическом режиме может выявлять любые оптические устройства, ведущие наблюдение или прицеливание. Эффективно действует на дистанции до 2,5 км, полностью засвечивая оптику встречным излучением. При этом сам комплекс весит всего 4,6 кг и специальный планшет еще 1,1 кг. Работа комплекса не зависит от времени суток.

Некоторые характеристики "Сосны-Н": скорость сканирования - до 18 градусов в секунду, МГП (мгновенное поле зрения) - 5х7 градусов, диапазон углов для автоматического сканирования - 180 градусов, рабочие температуры - от минус 25 до плюс 45. Способен работать в полностью автоматическом режиме при использовании программного обеспечения в режиме 24/7. Электропитание - 12 В.

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