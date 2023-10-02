Новосибирских студентов обучат копировать БПЛА на основе дронов-трофеев из зоны СВО

Свой опыт учащимся передадут специалисты конструкторского бюро "Спектр"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Студентов Новосибирского авиационного технического колледжа им. Б.С. Галущака начали обучать реверс-инжинирингу беспилотных летательных аппаратов на основе трофейных дронов, захваченных во время спецоперации. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

"КБ "Спектр" приняло на производственную практику абитуриентов Новосибирского авиационного технического колледжа и готовит их к работе в области беспилотной авиации. Наши специалисты передают ребятам опыт боевого применения дронов в зоне спецоперации, также проводят практические занятия по реверс-инжинирингу, то есть, копированию трофейных беспилотных летательных аппаратов", - рассказал Братеньков.

В частности, для обучения используется разведывательный беспилотник самолетного типа "Чаклун" производства Украины. "Дрон был привезен специалистами КБ из зоны СВО", - отметил исполнительный директор КБ "Спектр".

Братеньков отметил, что применение трофейной техники в образовательном процессе является дополнительным стимулом для учащихся. "Наше бюро - одно из немногих, кто берет молодежь и нянчится с ней, обучает ребят работе с высокотехнологичным оборудованием, включая 3D-сканер, учит моделировать беспилотники. Причем, на трофейных аппаратах, что повышает интерес молодежи к занятиям. Мы решаем проблему подготовки высококвалифицированных отечественных специалистов в области аддитивных технологий посредством обучения молодежи на реальных актуальных задачах", - подчеркнул он.

КБ "Спектр" базируется в Новосибирске. Организация занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что КБ передало для применения в зоне СВО наземный дрон "Ежик" для разведки, FPV-дрон "Воробей", а также ретранслятор связи "Облачко".