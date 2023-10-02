Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Сергея Машкина "ВМФ застраховали для хищений. Выявлены махинации при ремонте боевых кораблей в группе "Новик", бывший генеральный директор специализировавшейся на ремонте боевых кораблей промышленной группы "Новик", бывший депутат Государственной Думы Алексей Лященко стал фигурантом нового уголовного дела - о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе со своими подчиненными он организовал хищения бюджетных средств под предлогом страхования проводимых работ. Деньги перечислялись страховым компаниям, которые их обналичивали и за вычетом процентов возвращали расхитителям. Сам господин Лященко, проживающий в Дубае, для следствия пока недоступен. Соучастников аферы активно задерживают и арестовывают.

Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый" проекта 11540, 28.05.2021 (с) ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

По данным "Ъ", уголовное дело об особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователь управления по расследованию преступлений против госвласти и в сфере экономики ГСУ СКР Александр Федоров возбудил в минувший понедельник. Тогда же был определен и состав предполагаемой группировки расхитителей из семи человек. Всю прошедшую неделю участники расследования обыскивали квартиры подозреваемых, задерживали их и возили в Басманный райсуд Москвы для избрания мер пресечения.

Организатором преступной группы следствие считает бывшего гендиректора ОАО "Промышленная группа "Новик"" Алексея Лященко, занимавшего этот пост с момента образования компании в июне 2009 года до ее банкротства в сентябре 2016 года. Тогда же господин Лященко был избран депутатом Госдумы, но после возбуждения в отношении него уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам "Новика" был вынужден скрываться в ОАЭ, где и проживает до сих пор. В прошлом году СКР добился его заочного ареста в Басманном райсуде, однако позже Мосгорсуд отменил решение, посчитав вменяемое в вину экс-депутату преступление недостаточно серьезным для стражи. Станет ли следствие ходатайствовать о заочном аресте господина Лященко в рамках нового уголовного дела, пока неясно.

Между тем в четверг Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство следствия, отправил в СИЗО бывшего гендиректора ОАО "АСК "Росмед"" Александра Кузнецова. Его мать Елена Кузнецова, экс-гендиректор ООО "Вид-Биомед" и страховой агент одновременно, была взята под домашний арест. Также дома по решению суда будет находиться бывший финансовый директор "Новика" Ольга Ванина. Экс-замгендиректора компании по экономике и финансам Инне Леоненковой меру пресечения должны избрать в пятницу. Кроме того, по уголовному делу проходят два бывших владельца страховой компании ОАО "Артекс". К еще одному бывшему заместителю Алексея Лященко, контр-адмиралу в отставке Юрию Байло, у следствия претензий нет - по версии СКР, его ввели в заблуждение коллеги.

По версии следствия, инкриминируемые хищения были совершены в 2014-2016 годах. Группа "Новик" тогда выполняла субподрядные работы по ремонту и техобслуживанию боевых кораблей по контрактам с крупнейшими судоремонтными предприятиями, такими как ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"", "35 Судоремонтный завод" АО ЦС "Звездочка", ОАО "ПО "Севмаш"", ОАО "Северное ПКБ" и ОАО "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит"". У группы "Новик", как полагает следствие, в то время были "производственная база, административные и финансовые ресурсы" для выполнения взятых на себя обязательств, поэтому руководители судоремонтных предприятий "относились к гендиректору Лященко с доверием" и без вопросов перечисляли ему авансы в размере 40-80% от общей стоимости заключаемых с ним договоров.

Между тем, по данным СКР, в те годы "Новик" уже находился в "предбанкротном состоянии", и гендиректор Лященко решил воспользоваться доверием партнеров для личного обогащения. Весной 2014 года, говорится в деле, он создал преступную группу, в которую вовлек двух женщин-финансистов "Новика" и целую компанию страховщиков.

Выбранная ими мошенническая схема, по версии следствия, оказалась простой и эффективной - судостроители стали тратить выданные им авансы на страховки, а полученные заказы выполнять лишь в том объеме, который был необходим для маскировки совершаемых афер.

Так, например, в марте-октябре 2015 года господин Лященко и его подчиненные застраховали выполняемые ими строительно-монтажные работы на сумму 6 932 000 руб. через ОАО "СК "Артекс"" из Вологды. Все эти средства, по данным следствия, в конечном счете были обналичены и похищены. В конце 2015 года и в 2016 году страховым партнером "Новика" стало ОАО "АСК "Росмед"" под руководством Александра Кузнецова. С ним было заключено пять договоров, страхующих риски самого "Новика" на случай неисполнения фирмой своих обязательств перед партнерами. Несмотря на то что "Росмед", по версии следствия, уже тогда был убыточным и не мог обеспечить страховые выплаты, в него "ушли" 5 125 000 руб. из средств, выделенных в качестве аванса "Звездочкой", 18 904 000 руб. "Севмаша", 10 254 000 руб. ПКБ и средства других судостроительных заводов.

Всего предполагаемые мошенники, по версии следствия, перечислили страховщикам 43 546 000 руб. Все эти средства, как следует из обвинения, были обналичены через аффилированные с фигурантами фирмы-"однодневки", не ведущие реальной хозяйственной деятельности, и использованы ими по собственному усмотрению. При этом оплаченные работы по ремонту боевых кораблей "Новик", как утверждает следствие, до конца так и не выполнил. Кроме того, по данным "Ъ", фигурантов расследования проверяют на причастность к другим, более масштабным аферам.

Бывший депутат Государственной Думы России Алексей Лященко, который скрылся от следствия в ОАЭ (с) Дмитрий Духанин / Коммерсантъ