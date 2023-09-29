"Молчаливый тактик". В США рассказали, что ждет преемника генерала Милли

Politico: Киев надеется на поддержку нового главы генштаба США в вопросе оружия

В пятницу Марк Милли передаст пост председателя объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну, пишет Politico. Брауну придется искать баланс между требованиями Киева и интересами Вашингтона. Однако на Украине уже ждут от него поставок оружия.

Лара Селигман

Европа устает от конфликта, а интерес к нему в Соединенных Штатах падает – в таких условиях придется работать новому председателю.

В пятницу, 29 сентября, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли передает бразды правления своему преемнику. Выбрать для этого более опасный момент было невозможно, поскольку, судя по множеству признаков, у Запада уже заканчивается оружие и терпение в отношении Украины.

Будучи главным военным советником президента, Милли активно участвовал в принятии всех важных решений в отношении украинского конфликта – от того, какое оружие отправить Киеву, до того, как лучше всего обучать солдат ВСУ. У него сложились крепкие отношения с генералом Валерием Залужным, командующим украинскими вооруженными силами, а также с руководителями оборонных ведомств множества стран по всему миру. Он и министр обороны США Ллойд Остин возглавили усилия по объединению Запада, чтобы поддержать Киев современным вооружением и техникой.

Но украинский конфликт далек от завершения, и Милли оставляет своему преемнику, генералу ВВС США Чарльзу Брауну (C.Q. Brown), целый ряд задач, которые необходимо будет решать. Пока украинские войска отчаянно стремятся совершить прорыв до начала зимы, в Вашингтоне и Европе усиливается ощущение, что Запад, возможно, уже устал от борьбы. Консервативные республиканцы в конгрессе США выступают против отправки дополнительной помощи Киеву. По другую сторону Атлантики Польша недавно заявила, что в ближайшее время она больше не сможет передавать оружие Украине, а французские чиновники уже намекнули, что их страна тоже скоро достигнет этой точки.

Брауну придется идти по тому же туго натянутому канату, на котором Милли балансировал с самого начала украинского конфликта, стараясь помочь ВСУ дать отпор русским, но при этом не втянуть американских военных в полномасштабный военный конфликт – и не спровоцировать ядерную войну. Брауну также придется искать баланс между просьбами Киева предоставить ему более современное вооружение и уменьшающимся арсеналом минобороны США, а также возможностями промышленной базы Америки.

По складу характера эти два генерала совершенно разные: Милли – громогласный бывший хоккеист, а Браун – молчаливый тактик. И это ведет к важному вопросу о том, как именно может измениться динамика боевых действий на Украине с приходом Брауна. Лишь масштабность стоящей перед ним задачи не вызывает сомнений.

Смена руководства в Пентагоне происходит в условиях "поворотного момента" в конфликте, сказал Марк Кансиан (Mark Cancian), старший советник Центра стратегических и международных исследований. "Если контрнаступление провалится или если контрнаступлению не удастся прорваться сквозь оборонительную зону России сколько-нибудь значимым образом, думаю, страхи перед вечным конфликтом усилятся", – заявил он.

Милли и Остина не раз критиковали за то, что они якобы медлили с разрешениями на передачу оружия Украине. Теперь же украинские чиновники уверены, что Браун будет выступать за отправку Киеву более сложного и современного оружия. По словам одного украинского чиновника, попросившего не называть его имени, в Киеве сложилось благоприятное впечатление о Брауне. Браун и его заместитель в командовании ВВС генерал Дэвид Олвин (David Allvin) – которого уже назначили на должность начальника штаба ВВС США – с самого начала выступали за то, чтобы отправить Украине современные беспилотники и истребители F-16, сказал источник.

Эта проблема до сих пор не решена. Хотя в августе Байден разрешил начать обучение украинских пилотов управлению F-16, Вашингтон до сих пор не дал добро на передачу беспилотников Grey Eagle с большим радиусом действия, которые нужны Киеву для ведения наблюдения и нанесения ударов с воздуха по наземным целям.

Поскольку украинский конфликт вступает в новую фазу, все будут пристально следить за действиями Брауна в ожидании того, как он будет справляться с возложенной на него задачей.

"Милли находился в завидном положении, потому что у него была серьезная политическая поддержка, которая облегчала его задачу, – пояснил Кансиан. – У Брауна такой поддержки меньше".

Смещение красных линий

Должность, которую покидает Милли и в которую вступает Браун, требует умения находить баланс между срочными запросами Киева и собственными оборонными потребностями Америки.

С тех пор как в феврале 2022 года Россия начала свою специальную военную операцию, критики внутри и за пределами администрации США утверждают, что Пентагон излишне медлит в вопросе передачи Украине оружия, в котором та отчаянно нуждается. По их словам, Милли и Остин как правило сначала заявляют, что запрашиваемое оружие слишком сложное, требует слишком серьезной подготовки или может спровоцировать Владимира Путина. Однако в конце концов, спустя несколько недель ненужных проволочек, они дают добро на его отправку Украине.

"Это разочаровывает администрацию. Сначала мы говорим о той или иной системе вооружений, и только спустя несколько недель или месяцев ее отправляют на Украину", – сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм (Lindsey Graham). У Пентагона "все ведет к третьей мировой войне", добавил он.

По словам одного высокопоставленного представителя администрации, Госдепартамент и Пентагон действуют с разной скоростью из-за разницы в точках зрения.

"Госдепартамент смотрит на возможности, минобороны смотрит на угрозы, – пояснил этот чиновник. – Люди в министерстве обороны сказали бы, что им необходимо взвесить все плюсы и минусы в отношении каждого вида оружия, потому что ответственность ложится на них".

Очередным примером стали армейские тактические ракетные системы ATACMS, которые президент Джо Байден на прошлой неделе разрешил передать Украине – спустя почти целый год споров. Пентагон поначалу противился отправке этих ракет, объясняя свою позицию тем, что в американском арсенале их недостаточно.

Чиновники из США признают, что лидеры Пентагона придерживаются осторожного подхода в вопросе оценки боевых потребностей Украины в условиях более широкого конфликта. Но Милли и другие руководители министерства обороны часто заявляют, что их основным приоритетом всегда было дать Киеву то, что ему нужно для дальнейшей борьбы.

"Многие зацикливаются на ATACMS, истребителях и других подобных вещах. И я слышу, как люди говорят, что это здорово, – отметил Милли в интервью ранее в этом году. – Но это же ненастоящие бои в реальном времени, поэтому мы спрашиваем украинцев, в чем они действительно нуждаются больше всего".

"Это то, чего они хотели. И это то, что мы им дали", – добавил он.

Вскоре после начала российской спецоперации Остин и Милли начали проводить совещания так называемой Контактной группы по обороне Украины – ежемесячные встречи министров обороны стран, которые поддерживают Киев.

По словам участников совещаний эти два генерала – один действующий, один бывший – выглядят весьма впечатляюще, сидя во главе стола. Оба они – опытные солдаты, которые в ходе дискуссий склонны глубоко вникать во все тактические детали.

По словам людей, работавших с ними, между Милли и Остином сложилось хорошее взаимопонимание и безоговорочное доверие. Это позволило им наладить эффективные рабочие отношения. Как сказал один бывший чиновник министерства обороны, они не ведут борьбу за власть, и, даже если возникают разногласия, они способны продолжать работу.

"Думаю, они доверяют друг другу, никакого скептицизма в их отношениях нет", – сказал этот чиновник.

На первой встрече Контактной группы по Украине 26 апреля 2022 года Милли и Остин призвали своих международных коллег отправить Киеву все боеприпасы и артиллерийские орудия, без которых они сами могут обойтись, включая артиллерию стандарта НАТО, такую ​​как гаубицы M777.

Именно та дискуссия послужила основой для решения администрации Байдена отправить американскую высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142, оснащенную управляемыми ракетам. Об этом рассказала Селеста Валландер (Celeste Wallander), помощник министра обороны по вопросам международной безопасности. Однако, по словам Валландер, Остин рекомендовал Соединенным Штатам отправить HIMARS только после того, как Пентагон завершит всестороннюю оценку того, какую роль новое оружие сможет сыграть в условиях боевых действий, как научить украинцев эффективно его использовать и есть ли у Соединенных Штатов достаточное количество этих систем в запасе.

Но в тот момент конгрессмены и чиновники администрации были разочарованы тем, что одобрение отправки HIMARS на Украину занимает, с их точки зрения, слишком много времени. По словам Грэма, сроки поставки этих ракетных систем и другого оружия, которое поначалу считалось излишне провокационным, лишь сделали этот конфликт "еще более разрушительным".

"Желание не провоцировать Путина и позволить ему наступать, пользуясь нашей нерешительностью, лишь сделало этот конфликт более дорогостоящим", – сказал Грэм.

Но чиновники минобороны отвергают подобные аргументы. Они отмечают что военное руководство сознательно решило предоставлять Украине оружие постепенно и небольшими партиями. Это нужно было не только для того, чтобы убедиться, что силы Киева смогут эффективно его использовать, но и для того, чтобы избежать вполне реальной перспективы эскалации конфликта с ядерным государством.

"Контроль эскалации – это один из вопросов, о которых я думаю ежедневно, – сказал Милли. – Дело в том, что Россия – ядерная держава, точка. И у нее есть средства для того, чтобы уничтожить все человечество. С этим нельзя шутить".

Тяжелый путь впереди

Отправка HIMARS на Украину стала первой из множества красных линий, которые администрация Байдена в конечном счете пересекла в ходе конфликта. В каждом случае американские чиновники сначала решительно заявляли, что они не одобрят поставки того или иного оружия, а потом все равно делали это. Так случилось с системами противоракетной обороны "Патриот" в декабре, танками M1 "Абрамс" в январе, истребителями F-16 в мае и, наконец, ATACMS на прошлой неделе.

Сегодня американские чиновники по-прежнему обеспокоены возможностью эскалации конфликта. Однако теперь они уделяют все больше внимания тому, чтобы у Пентагона оставалось достаточно оружия в запасе, чтобы защититься в случае каких-то других непредвиденных обстоятельств.

"Если вдруг начнется война на Корейском полуострове или конфликт крупных держав – Соединенных Штатов и России или Соединенных Штатов и Китая – уровень расходования оружия окажется запредельным, – сказал Милли во время выступлении на заседании комитета палаты представителей по делам вооруженных сил весной этого года. – Поэтому я беспокоюсь. Нам нужно многое сделать, чтобы убедиться, что наши арсеналы готовы к реальным переменам в обстановке".

На посту председателя объединенного комитета начальников штабов Брауну придется решать те же самые вопросы, и он хорошо к этому подготовлен. Когда Россия присоединила Крым в 2014 году, он курировал стратегическое сдерживание и ядерную интеграцию ВВС на авиабазе Рамштайн в Германии. Будучи начальником штаба ВВС, он поддерживал американских командиров в Европе и налаживал отношения со своими коллегами на континенте.

"Браун активно думал над областями, в которых они могли бы нас поддержать, и это мне очень помогло", – отметил отставной генерал-лейтенант Джеффри Харригян (Jeffrey Harrigian), который командовал ВВС США в Европе и Африке с мая 2020 года по июнь 2022 года.

Между тем его опыт пилота F-16 очень пригодится, поскольку этой осенью Запад начнет обучать украинцев управлению и обслуживанию истребителей – как на территории Соединенных Штатов, так и в Европе.

Но Брауну и Остину все равно придется каким-то образом работать со "списком желаний" Киева в вопросе поставок оружия, поскольку политическая поддержка украинского конфликта постепенно слабеет и в Соединенных Штатах, и в Европе – из-за приближения выборов, сокращения запасов оружия и внутриполитических проблем.

Соединенные Штаты и их союзники уже предоставили Украине многое из того, что было в ее списке желаний. Вооружение, поставки которого не так давно казались совершенно невозможными – истребители F-16, системы "Патриот", танки "Леопард" и "Абрамс" – уже прибыло на Украину или же находится в пути. Но отправка этого оружия – лишь первый шаг в очень сложном "танце", который включает выстраивание прочных и долгосрочных отношений как с украинской армией, так и с ее растущей оборонной промышленностью.

Брауну придется лавировать между возможным и вероятным, анализируя политические реалии по обе стороны Атлантики по мере развития конфликта.

"Военная задача, с которой столкнется генерал Браун, сводится к тому, как можно обеспечить подготовку, обмен разведданными и военную помощь, чтобы попытаться сместить баланс сил в пользу Украины – и возможно ли это вообще?" – сказал Сет Джонс (Seth Jones), старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.