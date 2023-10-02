Португалия: слабый отблеск имперской мощи

Что просвещенные мореплаватели забыли в степях Украины

У Португалии богатая военная история. Правда, не очень удачная. К тому же с начала ХХ века страна уже ни с кем в Европе не хотела воевать (хотя вела колониальные войны в Африке и все их проиграла). Во время Второй мировой в Португалии у власти был откровенно фашистский режим Антониу ди Салазара, но прямо выступить на стороне Гитлера он не рискнул.

ДОМАШНИЕ ФАШИСТЫ НАТО

Португалия стала членом НАТО с момента образования альянса (то есть с 1949 года), хотя фашистский режим был свергнут лишь в апреле 1974 года. При этом сразу после Второй мировой страна попала в сферу влияния Соединенных Штатов. Соответственно большую часть боевой техники Вооруженные силы Португалии получали из США.

В 1950-е – 1960-е годы Португалия получила 85 танков М47, а к ним 10 гораздо более старых танков М4 «Шерман», 50 реактивных истребителей F-86 «Сейбр» и немногим более 100 их предшественников F-84 «Тандерджет». Кроме того, португальские ВВС получили поршневые боевые самолеты времен Второй мировой – пять стратегических бомбардировщиков В-17 «Летающая крепость» и семь средних В-26 «Инвейдер», 50 истребителей Р-47 «Тандерболт». В ВМС Португалии поступило пять фрегатов, восемь сторожевых катеров, 12 тральщиков и десантный корабль (все времен Второй мировой), а также корабельное вооружение.

Довольно много техники Португалия приобрела в Великобритании: 30 бронеавтомобилей «Саладин», по четыре фрегата и тральщика. Еще 50 танков «Шерман», 40 бронетранспортеров (БТР), пять учебных самолетов и тральщик пришли из Канады.

Крупные закупки оружия Лиссабон сделал у Парижа: сотня бронеавтомобилей, 36 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) SS-11, 25 транспортных и 40 учебных самолетов, до 100 вертолетов «Алуэтт-3» и «Пума», четыре подводные лодки (ПЛ) типа «Дафнэ» и четыре фрегата типа «Коммандант Ривьер» (местное название – «Команданте Жоао Бело»). И вся эта техника, в отличие от американской, была вполне современной.

Кроме того, 40 штурмовиков G-91 Португалия приобрела в ФРГ, один фрегат – в Италии, один корвет – в ЮАР, 10 истребителей F-84 «Тандерджет» и 30 противолодочных самолетов – в Голландии.

В Португалии в конце 1960-х годов на базе американского колесного БТР «Коммандо» был создан собственный бронетранспортер V-200 «Чамит». В большинстве справочников говорится, что было произведено более 600 «Чамитов», в реальности же их было выпущено всего примерно 170, почти пополам для собственных ВС (84 для сухопутных войск, четыре для морской пехоты, последние были быстро списаны и утилизированы) и на экспорт.

«Чамиты» без заметного успеха использовались в колониальных войнах в Африке. В ходе этих войн португальцы понесли заметные потери в авиации. В 1973 году повстанцы Гвинеи-Бисау сбили советскими переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Стрела-2» три португальских штурмовика G-91 и один транспортный самолет Do-27. В Анголе в конце 1960-х – начале 1970-х португальские ВВС потеряли три учебных самолета Т-6 и один учебно-боевой АТ-6, один транспортный Dо-27, два D5/160 и один DC-3, два вертолета SA330 «Пума» и десять «Алуэтт-3».

Кроме того, в первой половине 1970-х после поражения во всех войнах португальцы оставили немалое количество техники армиям своих бывших колоний. Гвинея-Бисау получила 11 легких самолетов и два «Алуэтта-3», Мозамбик – около 40 легких самолетов, семь «Алуэттов-3», тральщик и десантный катер, Ангола – пять бронеавтомобилей AML, шесть бомбардировщиков В-26, 40 легких самолетов, 12 «Алуэттов-3», пять сторожевых катеров и десантный катер.

В 1970-е годы семь фрегатов (три типа «Жоао Коутиньо» и четыре типа «Баптиста де Андраде») и 24 транспортных самолета С-212 Лиссабон приобрел в соседней Испании (еще два С-212 в патрульном варианте были куплены в 1990-е). Из США были получены 44 танка М48А5, сотня БТР М113 и 10 самоходных минометов М106 на его базе, пять транспортных самолетов С-130Н «Геркулес» и шесть учебных Т-38А.

Из Франции поступили шесть БТР, 32 легких самолета и сотня вертолетов, по французскому проекту в стране были построены два десантных корабля. В ФРГ приобретены еще три фрегата типа «Жоао Коутиньо», а также 18 М48, 15 «Сейбров» и 20 G-91. Три американских учебных самолета Т-33 поступили из Бельгии, до 60 Т-6 – из ЮАР, 24 орудия М-56 – из Италии. При этом одна подлодка типа «Дафнэ» была перепродана в Пакистан. Единственным экспортным товаром, произведенным в Португалии, были вышеупомянутые БТР «Чамит» (81 единица продана в четыре страны).

ЭПОХА ДЕМОКРАТИИ

В 1980-е годы основным поставщиком оружия для Португалии остались США. Португалия получила для своих ВВС американские палубные самолеты в наземном варианте – штурмовики А-7 в количестве полусотни. Также из США поступили шесть противолодочных самолетов «Орион», шесть учебных самолетов Т-38, различное корабельное вооружение, 15 боевых машин разведки (БРМ) V-150 «Коммандо», шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) М109А2, 45 ПТРК «Тоу», пять зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Чапарэл» и 36 зенитных самоходных установок (ЗСУ) М163.

До 60 ПЗРК «Блоупайп» было получено из Великобритании. По 18 бронеавтомобилей VBL и учебных самолетов ТВ-30 «Эпсилон» – из Франции. По 12 БТР «Кондор» и вертолетов SA313 «Алуэтт-2», а также еще 60 штурмовиков G-91 – из ФРГ.

В 1990-е годы Испания и Португалия, будучи «тыловыми» странами НАТО, стали одним из направлений поставок военной техники «прифронтовыми» странами ради спасения этой техники от ограничений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В результате пиренейские государства до определенной степени пошли против общенатовской тенденции тотального разоружения. Особенно это касалось Португалии, чьи ВС на момент окончания холодной войны были самыми слабыми в НАТО (не считая, разумеется, чисто символических ВС Люксембурга).

Португалия получила 93 американских танка М60, а также более 70 машин на базе БТР М113 – 25 самоходных ПТРК М901, 47 командно-штабных машин (КШМ) М577. Кроме того, в португальскую армию поступили по 30 минометов М30, ЗРК «Чапарэл» и ПЗРК «Стингер», в ВВС – 20 истребителей-бомбардировщиков F-16А/В и еще один «Геркулес». Португалия купила английские орудия L-118 (21 единицу), также от Лондона Лиссабон получил пять противолодочных вертолетов «Супер Линкс». Из Франции поступило 19 бронеавтомобилей VBL, из Голландии – более 100 М113 и до 30 БТР YP-408. Еще 50 М113 были получены из Германии, оттуда же Португалия получила 50 штурмовиков «Альфа Джет». Кроме того, в Германии были построены для португальского флота три фрегата типа «Васко да Гама» по проекту МЕКО2000.

В ХХI веке Португалия купила 12 самолетов С-295 в Испании (из них три в патрульном варианте). Из США поступили дополнительные 20 F-16 и 14 САУ М109А5, а также различное авиационное вооружение. При этом 17 F-16 Португалия перепродала в Румынию. Приобретение в Голландии двух вполне современных фрегатов типа «Карел Доорман», в Дании – четырех корветов типа «Флювефиксен», а также строительство собственных патрульных кораблей типа «Виано до Кастело» позволило Лиссабону продать два фрегата типа «Команданте Жоао Бело» в Уругвай.

Кроме того, в Голландии были куплены 37 танков «Леопард-2А6» и пять противолодочных самолетов Р-3 «Орион». В Германии для Португалии были построены две новейшие ПЛ проекта 214. В Австрии были приобретены 188 БТР «Пандур» в нескольких вариантах. В Израиле – более 30 120-мм минометов и 20 ПТРК «Спайк». В Италии – 12 вертолетов ЕН-101 и пять AW119.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Сухопутные войска Португалии сегодня имеют в своем составе механизированную, аэромобильную, легкую пехотную (экспедиционную) бригады, группу армейской авиации, командование военной зоны Азорских островов (включает 1-й и 2-й гарнизонные пехотные полки), командование военной зоны острова Мадейра (3-й гарнизонный пехотный полк).

Также имеются три кавалерийских (2-й, 3-й, 6-й), три артиллерийских (1-й, 4-й, 5-й), семь пехотных (1-й, 3-й, 10-й, 13-й, 14-й, 15-й, 19-й), два инженерных (1-й, 3-й), один связи, один коммандос, один воздушно-десантных войск (ВДВ) полки, которые представляют собой не боевые части, а учебные структуры.

Танковый парк включает 37 современных немецких «Леопард-2А6». До 187 старых американских машин (до 101 М60А3/4, до 86 М48А5) находятся на хранении. На вооружении состоит 46 БРМ (15 американских V-150, 31 французская VBL) и около 500 БТР (до 236 американских М113 (и 47 КШМ М577 на их базе), до 83 собственных V-200 «Чамит», 142 австрийских «Пандур», в том числе 30 с 30-мм пушкой; также имеется 16 КШМ и 25 других вспомогательных машин на базе этого БТР).

Артиллерия включает 20 американских САУ М109 (14 А5, 6 А2), более 30 буксируемых орудий (21 английское L-118 (105 мм), до 12 американских М114 (еще до 30 на хранении) (155 мм); до 54 американских М101, до 24 итальянских М-56 (105 мм) находятся на хранении), около 300 минометов (206 (в том числе до 20 самоходных М125 на шасси М113 и до 20 на шасси V-200) (81 мм), 48 М-30 (107 мм) (в том числе 18 самоходных М106 на шасси БТР М113), 33 израильских CARDOM (120 мм).

Имеются 200 ПТРК – 87 французских «Милан» (в том числе шесть на БРМ VBL), до 93 американских «Тоу» (в том числе до 43 на БТР М113 и пять на БТР «Пандур»), 20 израильских «Спайк».

Войсковая ПВО включает 34 американских ЗРК малой дальности «Чапарэл», 30 американских ПЗРК «Стингер», 36 американских же ЗСУ М163 (20 мм), 92 зенитных орудия – 30 немецких Rh202 (20 мм), 62 шведских L-60 (40 мм).

BBC размещены на пяти авиабазах: 1-й (Синтра – учебные самолеты), 4-й (Лагенс – передового базирования), 5-й (Монте-Реал – боевые самолеты), 6-й (Монтижу – транспортная авиация), 11-й (Бежа – вспомогательная авиация). Имеются также командования воздушных зон острова Мадейра и Азорских островов.

На вооружении имеется 25 американских истребителей F-16 (21 А, четыре В; еще три А используются как источники запчастей). На хранении находится 36 франко-немецких учебно-боевых самолетов «Альфа Джет». Также к боевым могут быть отнесены девять базовых патрульных самолетов – четыре американских Р-3C (еще один Р-3C и один Р-3Р на хранении), пять испанских С-295МРА.

В строю ВВС находятся 14 транспортных самолетов (четыре американских С-130Н (еще один на хранении), три «Фалкон-50» и один «Фалкон-900», шесть испанских С-295М (еще один на хранении); кроме того, шесть FTB337 и до 17 С-212 находятся на хранении) и 20 учебных самолетов (14 французских TB-30, шесть канадских DHC-1; еще один ТВ-30 и до 29 DHC-1 на хранении), 16 многоцелевых и транспортных вертолетов (пять итальянских AW119, 11 европейских ЕН101; еще один ЕН-101, до 21 французских SA316 и девять SA330 – на хранении).

ВМС имеют в своем составе две ПЛ проекта 214, два фрегата типа «Бартоломеу Диаш» (голландские типа «Карел Доорман») и три типа «Васко да Гама» (немецкие типа МЕКО2000). А также два более старых фрегата собственной постройки, которые иногда классифицируются как корветы: один типа «Баптиста де Андраде» (еще один в отстое) и один типа «Жоао Коутиньо» (еще два в отстое). Достаточно современными являются четыре патрульных корабля типа «Виана до Кастело» и четыре типа «Тежу» (бывшие датские типа «Флювефискен»). Имеется до 14 сторожевых катеров (до трех типа «Касине», один типа «Альбатрос», пять типа «Аргос», четыре типа «Чентауро», один «Рио Миньо»).

Морская авиация имеет в своем составе пять английских вертолетов «Линкс» Мк95. Морская пехота включает два батальона (1-й, 2-й) и группу спецназа. На вооружении имеется 30 штук 120-мм минометов.

В 2022 году Португалия присоединилась к натовской программе помощи Киеву, который получил от Лиссабона 18 М113, предполагается даже поставка трех «Леопардов-2». На что-то большее Португалия объективно не способна.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.