Кризис в азербайджано-армянских отношениях угрожает Москве

Список погибших в Нагорном Карабахе пополнился новыми именами российских миротворцев

Несмотря на военную победу Вооруженных сил Азербайджана (ВСА) в молниеносной «антитеррористической операции» 19–20 сентября («Операция «антитеррора» завершилась капитуляцией Нагорного Карабаха», «НВО» от 21.09.23), обстановка на территориях, оспариваемых Баку и Ереваном, продолжает оставаться напряженной.

Дополнительный вклад в это внесли печальные события вечера 20 сентября в районе села Джанятаг. Российские миротворцы, размещенные здесь с главной задачей защиты мирного населения, сами стали жертвой преступления с применением огнестрельного оружия. При возвращении с наблюдательного поста автомобиль марки «УАЗ-Патриот» с нанесенными значками Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) и российского миротворческого контингента (РМК) попал под огонь с азербайджанского блокпоста. Кузов прошили десятки автоматных пуль, убив пятерых солдат и офицеров РМК (среди погибших капитан 1 ранга Ковган Иван и полковник Тагир-Мурод Караев). Официальный Баку принес Москве извинения (утром 21 сентября азербайджанский лидер Ильхам Алиев позвонил президенту РФ Владимиру Путину), только они не вернут жизнь погибшим при исполнении интернационального долга.

Ситуация осложняется тем, что это не первый случай, когда азербайджанские военнослужащие стреляют по нашим миротворцам. Так, 9 ноября 2020 года российский вертолет Ми-24 был сбит у приграничного села Ерасх в Армении ракетой переносного зенитного комплекса, выпущенной с заставы ВСА. Баку обещал разобраться и наказать виновных, вот только кто конкретно понес ответственность за «вертушку», гибель двух членов экипажа и ранение третьего, общественность так и не узнала. На следующие сутки после обстрела уазика в СМИ прошла информация об отстранении от командования нескольких офицеров 1-го армейского корпуса ВСА. Если дело только этим и ограничится, то будет явно недостаточным наказанием, особенно тех, кто в стрелял в спины российских миротворцев (большинство пуль прилетело в заднюю часть кузова «Патриота»).

Раздаются призывы к Кремлю ужесточить линию поведения по отношению к Баку, но по факту это равносильно отказу от нейтральной позиции в пользу поддержки одной из сторон конфликта. Подобное развитие событий неприемлемо для Москвы, но желательно для некоторых политических сил в Ереване. Там опасаются, что потеря Карабаха может стать отправной точкой на пути к съеживанию территории Армении, а достаточных собственных сил для противодействия этому у страны нет. Собственно, поэтому от Москвы и ждут большего, чем она может дать «в моменте». Разочарование подталкивает кое-кого в армянских властных структурах на поиск замены, для чего «по кругу» обращаются то к Вашингтону и Парижу, а то к Дели с Тегераном.

На этом фоне 11–20 сентября прошли совместные учения Eagle Partner 2023 армянских и американских военных. Они были восприняты и Москвой, и Баку как провокация и даже некий вызов. Принимая американских военных на своей территории, Ереван, возможно, надеялся получить передышку, посчитав, что командование ВСА не решится атаковать, пока на армянской земле находятся посланцы Пентагона. Если так, то подобные расчеты оказались ошибочными: боевые действия в Нагорном Карабахе начались еще до завершения армяно-американских маневров. Причем, по заявлениям азербайджанской стороны, в первый же день ее бойцы прорвали оборонительные линии противника, что, собственно, и принудило его силы в Карабахе к капитуляции.

Что касается Москвы, то сейчас ей крайне важно преодолеть кризис в отношениях с Ереваном, чтобы им не воспользовались в собственных интересах Вашингтон и Париж. Без содержательного диалога, показывающего иллюзорность предложений «западных доброжелателей», не обойтись. Для России принятие текущей ситуации без ведения проактивных действий будет означать сворачивание ее присутствия не только в Армении, но и вообще на Кавказе. А именно такой сценарий и нужен коллективному Западу, отдельные деятели которого высказывают пожелания видеть Россию ослабленной, а еще лучше – побежденной.

Это вносит дополнительные сложности в дело установления мира в регионе. Между тем Ереван обвиняет Баку в стягивании войск к границе. Азербайджан, в свою очередь, обвиняет Армению в регулярных провокациях на приграничных территориях. Руководство Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) главным препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта считает закрытие Лачинского коридора, связывающего Ереван и Степанакерт. В качестве контраргумента Баку использует тезис о том, что официальный Ереван отказывается от добровольной «демилитаризации» Нагорного Карабаха.

Карабахской проблеме уже не один десяток лет, однако стороны конфликта не проявили готовности к компромиссам, сделав ставку на военную силу как инструмент разрешения имеющихся противоречий. Со временем в конфликт вмешивались внешние игроки, чьи усилия позволили периодически замораживать конфликт, но не содействовать его урегулированию. В настоящее время у России, США, ЕС, Турции и Ирана нет общей формулы геополитического урегулирования в Закавказье, что усугубляет и без того непростую ситуацию в Южно-Кавказском регионе.

Парадокс складывающейся ситуации заключается в том, что напряжение вокруг Карабаха непрерывно растет, несмотря на активные военно-дипломатические контакты между Арменией и Азербайджаном, а также между ними и Россией, США, Францией и другими членами Евросоюза. До начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине страны Запада (в первую очередь США и Франция) были готовы признать в Карабахе за Россией определенную степень лидерства для того, чтобы осложнить ее отношения с Турцией – не позволить Анкаре излишне укрепиться в Кавказском регионе. Но 2022 год радикально изменил ситуацию не только на Украине и вокруг нее: коллективный Запад окончательно перестал видеть в России партнера в Закавказье. Сейчас он пытается дискредитировать действия Кремля по следующим направлениям: как миротворца, как союзника Армении, как партнера Азербайджана. К сожалению, эта задача во многом облегчается тем, что Москва, сосредоточив значительные усилия на Украине, обращается к Кавказу лишь во вторую очередь.

Оценивая ситуацию в регионе, нужно понимать сложившийся в нем баланс сил. Россия рассматривает армянскую ситуацию не саму по себе, а в контексте глобального противостояния с Западом. Иначе говоря, для нее в первую очередь важно, чтобы Армения не пошла по стопам Грузии и не стала членом враждебного лагеря. Если это произойдет, то Закавказье становится однородным пространством, которое США и их союзники форматируют полностью под себя. Однако очевидно, что США и их союзники не собираются давать Армении больше того, чем дает сейчас Россия. Ни американцы, ни европейцы не признали недавних выборов президента самопровозглашенной НКР и впредь не планируют признавать ее независимость. США, Франция и ЕС не выражали готовности отправить свои миротворческие силы в Карабах.