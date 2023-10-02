Информационно-психологическая борьба обретает новые средства

Пропаганда от Второй мировой войны до наших дней

Пропагандистские плакаты времен Великой Отечественной войны играли важную роль в мобилизации и идеологической работе с населением СССР. Фото Владимира Карнозова

В условиях пренебрежения международным правом расцветают стратегии гибридной войны и крайне циничные способы ведения противоборства в информационной сфере. Цель такого противоборства – завоевать контроль над сознанием населения государства противника и представить себя защитником свободы и справедливости в глазах международного сообщества и собственных граждан.

Информационно-психологическая война в том или ином виде велась всегда. В прошлом номере («НВО» от 22.09.23) мы бегло рассмотрели основные этапы ее истории и классические методы военной пропаганды. Сегодня речь пойдет о новых и новейших приемах и технологиях информационно-психологического противоборства.

В ОЖИДАНИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

С учетом накопленного опыта ранее заметно изменились подходы ведущих государств к информационно-психологической борьбе накануне и в ходе Второй мировой войны. Важную роль здесь сыграли следующие факторы:

– необходимость мобилизации и мотивации массовых армий, обеспечение работы тыла по снабжению фронта всем необходимым;

– развитие в крупных государствах пропагандистских технологий, создание специальных технических средств, подготовка кадров. В ход пошли не только плакаты и листовки, но и звукозаписи, радиопрограммы, прямые пропагандистские аудиотрансляции на вражеские окопы, кинофильмы, книги, театральные постановки.

В странах противника создавались агентурные сети, формировалась «пятая колонна», создавались и материально обеспечивались коллаборационистские организации;

– для СССР было характерно понимание неотвратимости войны, высокая степень идеологизации противоборства при явных антисоветских акцентах в политике и действиях стран Запада.

В то же время советская информационная политика проявила способность гибкой адаптации к изменениям мировой политики. В СССР с 1933 по 1941 год образ нацистской Германии в информационно-пропагандистских материалах испытал трансформации несколько раз: с 1933 по август 1939-го – образ Германии как врага (при разделении, но не отождествлении нацистского государства и немецкого народа); после подписания 23 августа 1939 года Договора о ненападении между Германией и СССР и до мая 1941-го – смягчение антинацистских и антигерманских акцентов; с мая 1941 по 22 июня 1941-го – формирование образа нацистской Германии как основного врага и потенциального противника. Этой деятельностью занимались управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и отделение по работе с войсками противника Главного политического управления РККА (Главпура).

Подобные «зигзаги» в информационной политике, с одной стороны, оправдывались условиями враждебного окружения страны и необходимостью выиграть время; с другой стороны – породили недоумение в рядах наших сторонников за рубежом, помешали целенаправленной подготовке страны и Красной армии к войне, позволили противнику усугубить эффект внезапности нападения. Негативно повлияли они на развертывание движения Сопротивления во Франции, Италии и ряде других государств, где важную роль играли коммунисты.

Тем не менее отправной точкой советской предвоенной пропаганды является 1933 год, когда в Германии с приходом к власти нацистов был провозглашен курс на уничтожение коммунизма и завоевание «жизненного пространства» для немцев на территории СССР. Это побудило советское правительство к переоценке событий на международной арене и потребовало формирования в советской идеологии адекватной антифашистской линии.

Конечной целью советской военной пропаганды было повышение обороноспособности страны. Для реализации этой цели было необходимо обеспечить морально-политическое единство советского общества, вовлечь массы граждан, особенно молодежи в оборонную работу, привлечь к занятиям военно-техническими видами спорта и создать необходимую материально-техническую базу (авиация, парашютизм, автомобильный и стрелковый спорт); мотивировать массы к занятиям спортом, сдаче норм на оборонные значки и получение военных знаний. Эти и многие другие меры сыграли важную роль при проведении массовой мобилизации, развертывании партизанских отрядов тылу врага.

ФОРМЫ ПРОТИВОБОРСТВА

Основными формами информационного противоборства в ходе войны в СССР, Германии, Великобритании и США явились печатная и радиопропаганда. В несколько меньших масштабах были представлены устная пропаганда и наглядная агитация, а также кино.

В предвоенное время информационно-психологическое влияние Германии осуществлялось следующими способами:

1. Распространением информации через информагентства и радио, путем доставки за границу газет и журналов, в некоторых случаях листовок через агентурную сеть.

2. В западных странах через корреспондентов за границей, а также через иностранные газеты, находящиеся под влиянием Германии и ее союзников.

3. Широко практиковалось проведение международных выставок и ярмарок на германской территории, пропагандировались немецкие технические и научные достижения, искусство, спорт, внутри страны информационно-психологическое воздействие акцентировалось на воспитании молодежи и военнослужащих и т. д.

Заметим, что сегодня многие подобные задачи решаются через интернет.

Уже с конца 1940 года немецкие ведомства перешли к активному сбору информации в интересах информационно-психологического обеспечения нападения на СССР: обрабатывались материалы красноармейских газет приграничных военных округов и другая периодика, вплоть до многотиражек крупных заводов и ведомственных журналов, выходящих небольшими тиражами. Агенты абвера (военной разведки и контрразведки Третьего рейха) вербовали недовольных советской властью, распространяли листовки, компрометирующие материалы, дезинформационные слухи, способствующие разжиганию национальной вражды, подрывали авторитет местных и центральных властей и т.п.

О тщательности и скрупулезности подготовки содержательной стороны пропаганды, расстановки акцентов свидетельствует запись Геббельса в дневнике от 5 июня 1941 года: «Директивы о пропаганде против России: никакого антисоциализма; никакого возвращения царизма; не говорить открыто о расчленении русского государства, так как мы озлобим армию, которая состоит в основном из русских; против Сталина и стоящих за ним евреев; земля – крестьянам, но колхозы пока сохраняются, чтобы спасти урожай; острые обвинения в адрес большевизма».

В Советском Союзе специального органа, который бы занимался проблемами информационно-психологического противодействия Германии, до начала войны так и не было создано, что обусловило поначалу бессистемность и недостаточную координацию разнородных информационно-пропагандистских воздействий.

С началом войны эффективность немецкого информационно-психологического воздействия на население СССР стала снижаться экстренными мерами противодействия с советской стороны, которые включали пропагандистские, военные, милицейские и психологические средства. Например, с начала и до конца войны радиоприемники были изъяты у населения, а за чтение фашистских листовок и распространение панических дезинформационных слухов предусматривались жестокие меры наказания.

СОВИНФОРМБЮРО КАК КООРДИНИРУЮЩИЙ ОРГАН

24 июня 1941 года было основано Советское информационное бюро (Совинформбюро), на которое легла основная тяжесть пропагандистской работы в годы войны.

Ведомство занималось составлением сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, о работе тыла, о партизанском движении и оповещало население о других важных событиях. В составе Совинформбюро были военный отдел, отдел переводов, отдел пропаганды и контрпропаганды, отдел международной жизни и др.

Сотрудник ведомства Владимир Кружков позднее отмечал огромный личный вклад Иосифа Сталина в информационно-пропагандистскую работу:

«Сводки о боях на фронтах перед выпуском подавали Сталину. Если дела шли плохо, они возвращались от него неузнаваемыми. Вождь не щадил немцев. Если по нашим сводкам посчитать все потерянные противником самолеты, танки, корабли, орудия и людские силы, то ни в Германии, ни в захваченной ею Европе не осталось бы ни людей, ни техники уже к середине войны».

Организация психологической закалки личного состава Красной армии и населения страны в целом как элемента системы противодействия, началось лишь после тяжелых поражений 1941–1942 годов.

Важнейшую руководящую и мобилизующую роль в информационно-пропагандистской работе в Красной армии сыграл приказ «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» (в сокращенном виде «Ни шагу назад!») – приказ № 227 народного комиссара обороны СССР Сталина от 28 июля 1942 года. В тексте приказа Сталин требовал наведения в армии «строжайшего порядка и железной дисциплины», снятия с должностей и судов над командирами любого ранга, которые допустили отступление войск без приказа вышестоящего командира. Для каждого военнослужащего доводилось требование: ни шагу назад без приказа командования.

После создания в июне 1942 года Совета военно-политической пропаганды воздействие на психику немецких солдат и население Германии активизировалось. Первый позитивный опыт информационно-психологического воздействия был приобретен в ходе Сталинградской битвы.

Осуществлялись и структурные изменения органов пропаганды. В августе 1944 года 7-й отдел Главпура РККА был развернут в управление. В 1944 году появилось новое понятие «пропагандистская операция». Под ней подразумевался комплекс разработанных действий в области печатной и устной пропаганды, наглядной агитации, использование военнопленных, в том числе «обратный отпуск» (освобождение и роспуск по домам) и т.д. В 1944–1945 годах было проведено 27 пропагандистских операций.

Опыт информационно-психологической работы в СССР накануне и в ходе войны требует переосмысливания и внедрения в сегодняшнюю практику работы с населением и Вооруженными силами РФ, с нашими союзниками и партнерами в условиях развязанной против нас Западом мировой гибридной войны на уничтожение.

МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ В СВО

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов на примере специальной военной операции в пособии «Методы информационно-психологического влияния» анализирует составленный им перечень методов, применяемых украинскими спецслужбами на основе использования возможностей современных технических средств (радио и телефонной связи, интернета, видеотехники). В их числе:

– размещение на популярных сайтах, видеохостингах и иных сервисах в текстовой, фото- или видеоформе истинных и сфальсифицированных материалов о потерях личного состава и военной техники РФ, зачастую с демонстрацией трупов убитых солдат;

– попытки публичного распространения или угрозы распространения персональных данных военнослужащих и гражданских лиц, активно выражающих свою патриотическую позицию (заметим, что на необходимость надежного сохранения личных данных граждан России неоднократно указывали постоянные авторы «НВО», действительные члены Академии военных наук доктор социологических наук Сергей Першуткин и недавно ушедший из жизни доктор экономических наук генерал-майор в отставке Алексей Прохожев);

– телефонный терроризм (рассылка SMS-сообщений с угрозами, недостоверной информацией, призывами сдаться в плен и т.п.; телефонные звонки с анонимных номеров с угрозами; звонки с целью шантажа и/или предложением выкупа пленных военнослужащих либо родственников, захваченных спецслужбами Украины; звонки семье военнослужащих с ложными сообщениями о гибели в зоне СВО с целью оказания психологического давления; те же методы, но с применением рассылки в мессенджерах, с возможным использованием фото- и видеоматериалов; другие подобные действия);

– отправка жене, матери, другим членам семьи участника СВО фотографий школы, где учится ребенок, дома или входной двери квартиры, где проживает семья и других подобных фото- и видеоматериалов (материалы преподносятся как доказательство, что «диверсанты» нашли семью военнослужащего, и сопровождаются угрозами убийства его родных, в случае если он откажется дезертировать или сдаться в плен);

– создание и популяризация экстремистских организаций псевдопатриотического толка в интернете (реализуется через рекламу, рассылку сообщений, создание и распространение медиаконтента);

– операции спецслужб противника, направленные на вовлечение молодежи в незаконную деятельность с использованием интернета путем направления невинных на первый взгляд приглашений участвовать в играх, приключенческих поисках, с последующей постановкой все более сложных и опасных заданий, по сути, являющихся диверсиями (просьба сделать и отослать по указанному электронному адресу фото режимных объектов, результатов ударов артиллерии и БПЛА, предложение уничтожить объект на ж/д коммуникациях и т.п.);

– распространение листовок (сбрасыванием с беспилотного летательного аппарата или использование агитснарядов), громкоговорителей на линии боевого соприкосновения с призывом сдаваться и т.п.

Таким образом, для операций информационно-психологического воздействия спецслужб Украины под руководством их западных наставников характерно широкое применение современных средств радио- и видеосвязи, интернета, действия на передовой и в тылу российской армии.

Проникновение диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины используется для связи с агентурой внутри России, ее материально-технического обеспечения, передачи информационно-пропагандистских материалов, множительной техники. Огромная роль принадлежит кибернетическим средствам информационной борьбы с использованием в этих целях искусственного интеллекта.

ВЫВОДЫ

Опыт работы противника в ходе специальной военной операции России на Украине свидетельствует о широком использовании разработанных преимущественно в США современных технических средств и методов для информационно-психологического воздействия на личный состав ВС РФ, на население России с целью установления полного контроля над сознанием людей.

Эта прямая экзистенциальная угроза не должна игнорироваться. Она требует принятия решительных мер противодействия на межведомственной основе под руководством координирующего государственного органа.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.