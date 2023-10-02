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Военное обозрение

Болгария закупает американские бронетранспортёры Stryker (8х8) в шести модификациях

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Источник изображения: topwar.ru

Болгария закупает американские бронетранспортеры Stryker (8х8), правительство страны уже одобрило выделение средств на оснащение новой бронетехникой батальонных тактических групп болгарской армии.

Болгария закупает большую партию БТР Stryker (8х8) для Сухопутных войск страны. Техника закупается для достижения оперативной совместимости с вооруженными силами НАТО, участие в международных миссиях и операциях за пределами страны и т.д. Всего болгары получат 183 бронетранспортера в шести модификациях: 90 единиц ХМ1296 Stryker Dragoon; 33 единицы M1130 (командирская машина); 24 шт. М1133 (БТР медицинской эвакуации); 17 штук М1126 (бронетранспортер пехотный); 10 единиц M1135 (машина РХБЗ); 9 штук М1132 (инженерные машины).

За все София отдаст 1,37 млрд. долларов, поставки должны начаться через два года после подписания контракта, который планируется заключить в ближайшие дни. Всю технику болгары получат в течение трех лет. БТР Stryker пойдут на вооружение трех батальонных тактических групп из состава механизированной бригады.

Потенциальную поставку Болгарии бронетехники Госдеп США одобрил 1 сентября, направив соответствующее уведомление Конгрессу. Американцы хотели продать болгарам 183 бронетранспортера Stryker, пять тактических грузовиков, два грузовика M1120A4, пять эвакуаторов M9884A4 Wrecker, боевые модули M153A4 CROWS, пулеметы M240 и M2A1 за 1,5 миллиарда долларов. Однако София согласилась только на бронетранспортеры.

Поставщиком техники выбрана компания General Dynamics Land Systems (GDLS).

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Страны
Болгария
США
Продукция
M1130 CV
Stryker
Компании
General Dynamics
Проекты
NATO
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