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Российский летчик назвал особенности Су-57

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Истребитель пятого поколения Су-57 практически незаметен для радиолокационных станций. Особенности самолета назвал заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с News.ru.

«От самолетов 4++ поколения отличается тем, что уделено большое внимание конструктивным особенностям по малозаметности использования Су-57 в воздушном пространстве. С некоторых курсовых углов он будет практически незаметен, или его можно будет увидеть только на последнем этапе на близком расстоянии от локационных станций», — сообщил он.

Летчик отметил, что Су-57 оснащен модернизированными двигателями АЛ-41. По его словам, Су-57 отвечает всем требованиям к истребителям пятого поколения.

Ранее стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина передал Минобороны России очередные серийные истребители Су-57 и Су-35С.

В августе первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что Су-57 с двигателями второго этапа будут поставлять в российские войска в рамках действующего контракта с Министерством обороны. По его словам, Су-57 отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения даже с двигателями первого этапа.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
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КнААЗ Гагарина
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Проекты
Истребитель 5 поколения
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