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РИА Новости

Курчатовский институт рассказал о значении советского атомного проекта

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Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова"
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова".
Источник изображения: © АГН "Москва" / Сергей Киселев

Ковальчук: советский атомный проект до сих пор гарантирует существование России

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Стратегически верное решение советского руководства и передовой части научного сообщества начать атомный проект, принятое в разгар Великой Отечественной войны, и по сей день гарантирует существование России как независимой державы, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

В четверг в России отмечается День работника атомной промышленности. В этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.

"Мы сегодня с вами живы и являемся одним из немногих суверенных государств только потому, что во время тяжелейшей войны руководством страны и частью научного сообщества были приняты правильные стратегические решения, которые переформатировали мир, сделали нас величайшей сверхдержавой. И мы сегодня таковой являемся несмотря на все попытки нас уничтожить", - подчеркнул Ковальчук, выступая в Москве на открытии выставки, посвященной "отцам-основателям" атомной отрасли, легендарным ученым академику Игорю Курчатову и Анатолию Александрову. Под их руководством в 1920-1930-х годах в СССР шли работы по физике атомного ядра, результаты которых заложили основы будущего успеха советского атомного проекта, отметил Ковальчук.

Курчатов, будучи научным руководителем атомного проекта СССР, также ориентировал советскую разведку на добывание конкретных материалов об американской ядерной программе. В результате сроки создания первой советской атомной бомбы существенно сократились, добавил Ковальчук.

Курчатов и Александров были не конкурентами, а соратниками и сподвижниками, и после смерти Курчатова именно Александров возглавил Институт атомной энергии, сохранив дело своего коллеги и друга, отметил Ковальчук. "Курчатов и Александров демонстрировали гармонизацию отношения элит. Мы должны помнить это и ориентироваться на этот пример", - подчеркнул ученый.

Выставка, организованная под эгидой Курчатовского института, проходит в Государственном центральном музее современной истории России. В экспозиции, занимающей несколько больших залов, представлены фотографии, документы и предметы, а также мультимедийные материалы, освещающие основные вехи советского атомного проекта – от создания атомной бомбы до основ мирной атомной энергетики, и разные периоды работы Курчатова и Александрова.

Ковальчук подробно рассказал об экспозиции почетным гостям, среди которых были директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Российской академии наук Геннадий Красников.

В нынешнем году исполнилось 80 лет со дня создания Курчатовского института и 120 лет со дня рождения Курчатова и Александрова.

История национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством Игоря Курчатова лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт").

Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.

Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.

НИЦ "Курчатовский институт" является головной научной организацией федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Курчатовский институт осуществляет научное руководство комплексной программой "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ".

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Ядерный щит
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