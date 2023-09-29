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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

"Висландия" (Польша) решила поиграть в войнушку

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"Висландия" (Польша) решила поиграть в войнушку
"Висландия" (Польша) решила поиграть в войнушку.
Источник изображения: belvpo.com

Из открытых источников стало известно, что в Польше недавно под руководством НГШ Войска Польского прошла военно-деловая игра "Висландия". В этой игре приняли участие как польские генералы, так и руководители городских и районных администраций.

Согласно сценарию, обстановка вокруг Польши ухудшается, и возникает конфликт между Висландией (Польшей) и Вайтландом (Беларусью).

Вот как выглядела игра:

Ситуация вокруг Польши усугубляется. В конце августа "белорусская" ДРГ пытается прорвать польскую границу, что привело к столкновению с польскими пограничниками. Несколько из них получили ранения. ДРГ уничтожена. (прим. - очень напоминает гитлеровскую операцию "Консервы").

В ответ на этот инцидент Польша объявила полную боевую готовность, а "Синий Альянс" принял решение оказать военную поддержку. На экстренной встрече было принято решение направить в Польшу 25 тыс. натовских военных, включая 15 тыс. из США.

Далее, в сторону РБ были переброшены войска, включая 10-ю мбр 11-й тд. В Мазовецком воеводстве прошла перегруппировка (https://t.me/Belarus_VPO/49632)трех дивизий. Идет накопление ресурсов.

С 1 октября в Польшу начинают прибывать выделенные натовские подразделения, а с 10 октября Польша, в связи с "дальнейшими провокациями" и враждебными действиями у белорусской границы, объявила военное положение и перевела гражданские администрации на работу в условиях военного времени.

Одной из ключевых дат в "польской игре" является 20 октября 2023 г., когда 10-я мбр 11 тд должна перейти границу и нанести сокрушительный удар белорусским войскам.

Как видим, активная фаза военной игры подразумевает стабилизацию обстановки, накопление войск, их перегруппировку и создание "буферной зоны" за счет ввода польских войск на территорию Беларуси.

В данном контексте, можно заключить, что ВДИ "Висландия" в полной мере подтверждает все предыдущие наши материалы, указывающие на подготовку Польши к вооруженной агрессии в отношении белорусского народа.

Сергей Острына

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Белоруссия
Польша
США
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