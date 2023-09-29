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ТАСС

Франция заявила о желании наладить прямую связь с ВПК Украины вместо поставок оружия

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Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню.
Источник изображения: sev.tv/

Французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню считает, что украинский конфликт "будет продолжаться долго"

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Франция намерена вместо периодических поставок вооружений Украине установить прямую связь между военно-промышленными комплексами (ВПК) двух стран. Об этом заявил находящийся с визитом в Киеве французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

"Поставки оружия должны стать исключением", - приводит слова главы ведомства журнал Le Point.

По мнению министра, украинский конфликт "будет продолжаться долго". "Чтобы выстоять, необходимо установить прямую связь между французскими производителями и оборонным сектором Украины. Именно так Франция сможет продолжать быть надежным партнером. Мы являемся первой страной, которая пробует такой путь", - отметил Лекорню, добавив, что подобные шаги будут предприниматься по просьбе Киева.

По оценке журнала, Франция таким образом переворачивает страницу и хочет завершить "эпоху пожертвований" оружия Украине.

Как отметил сопровождающий Лекорню глава генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при министерстве ВС Эмманюэль Шива, Париж "перестанет просто давать, а потом чинить". Планируется обучить работников украинского оборонного сектора строить оборудование самостоятельно. При этом, по информации Agence France-Presse, Лекорню уточнил, что "Париж намерен продолжать ежемесячно поставлять Киеву боеприпасы до конца 2024 года".

Вместе с министром для участия в форуме по производству оружия в Киев приехали представители около 20 оборонных предприятий, специализирующихся на технике для сухопутных войск, беспилотниках, кибербезопасности и разминировании. Среди них Nexter - производитель артиллерийских установок Caesar и 155-миллиметровых снарядов, а также тулузская компания по производству беспилотников Delair, направившая Украине в начале сентября 150 дронов. 

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Украина
Франция
Компании
Nexter
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