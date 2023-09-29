Войти
ТАСС

Глава МИД ФРГ назвала расширение ЕС "геополитической необходимостью"

276
0
0
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Efrem Lukatsky

По словам Анналены Бербок, происходящее на Украине стало "поворотным моментом" для европейской интеграции

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Специальная военная операция РФ на Украине показывает, что расширение Европейского союза является "геополитической необходимостью". С таким утверждением министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

Бербок отметила, что происходящее на Украине стало "поворотным моментом" для европейской интеграции. "Война России против Украины демонстрирует, что расширение ЕС является геополитической необходимостью. В наших собственных интересах продвигать интеграцию в ЕС, особенно на Западных Балканах", - заявила глава МИД ФРГ. При этом она подчеркнула, что Германия и Италия "уже давно интенсивно работают над этим".

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и согласовать временные рамки приема 10 государств. При этом он указал, что новыми членами ЕС должны стать Украина и страны Западных Балкан. Боррель предложил определить конкретный график вступления новых стран в состав Евросоюза. По его словам, главы МИД условились провести в конце сентября встречу с коллегами из стран Западных Балкан для обсуждения вопросов расширения.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
БиГ
Германия
Грузия
Италия
Македония
Молдавия
Россия
Сербия
Турция
Украина
Черногория
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
12.12.2022
НАТО не ограничится Украиной. Она возьмет под контроль Балканы и Кавказ
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
11.12.2019
Макрон произнес вслух то, что стыдились сказать другие: Россия не исчезнет, нам придется договариваться (Gazeta Wyborcza, Польша)
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 05:46
  • 44
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 29.09 05:39
  • 55589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:38
  • 71
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 28.09 23:05
  • 23
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.09 21:53
  • 447
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.09 20:22
  • 64
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 28.09 17:57
  • 1
Американцы не согласились с главой ГУР Украины насчет уязвимости "Абрамсов"
  • 28.09 15:31
  • 0
«Висландия» (Польша) решила поиграть в войнушку
  • 28.09 15:12
  • 64
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 28.09 13:19
  • 1
Эпидемию легионеллы в Польше расследуют американцы, а власти страны скрывают источник распространения бактерий
  • 28.09 11:29
  • 1
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%