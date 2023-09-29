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Военное обозрение

В Пентагоне заявили, что 3D-печать даёт огромные возможности создателям гиперзвукового оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Заместитель директора управления производственных технологий Минобороны США Кит Деврис заявил вчера, что 3D-печать совершила «огромные скачки» за последние несколько лет и открыла новые возможности для создания нового оружия и компонентов.

По словам Девриса, аддитивное производство особенно пригодится при проектировании новых систем, позволяя выполнять операции гораздо быстрее, чем в традиционных производственных процессах. Оно также используется для создания одноразовых запасных частей при ремонте тех или иных систем. Иначе пришлось бы долго ждать, пока заменяющий компонент пройдет через медленную цепочку поставок, отметил чиновник.

Мы даже видели, как последствия ударов птиц устранялись на самолетах за одну ночь или за несколько дней с помощью аддитивного производства

- сказал Деврис.

Чиновник из Пентагона также заявил, что 3D-принтеры могут быстро создавать новые инструменты, на изготовление которых обычно уходит много времени при производстве традиционными способами. По его словам, масштаб объектов, которые можно напечатать на 3D-принтере, увеличивается, вплоть до того, что таким образом можно строить целые сооружения.

В американском оборонном ведомстве считают, что гиперзвуковое оружие является ярким примером программы, в которой аддитивное производство может быть полезным.

3D-печать компонентов гиперзвукового оружия предоставляет создателям этого оружия огромные возможности

- отметил Деврис.

Правда, чиновник Пентагона не сказал, где же именно то самое гиперзвуковое оружие от американских производителей, которое успело пройти необходимые испытания и оказаться на вооружении армии США.

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