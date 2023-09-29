В МИСИС создан биопринтер, печатающий мягкие ткани непосредственно на ранах

В МИСИС создан биопринтер для печати на ранах

В МИСИС объявили о создании биопринтера, печатающего мягкие ткани непосредственно на ранах пациентов, который уже протестирован на животных и доказал свою высокую эффективность. Мировых аналогов биопринтера с такими возможностями на сегодняшний день нет.

Как правило, ткани, требующиеся для пересадки на серьезно поврежденные участки, создают с помощью чашек Петри, но в дальнейшем они требуют адаптации, для чего необходимо громоздкое и дорогостоящее оборудование. Решить эту проблему и решили в МИСИС, создав данный биопринтер. Причем было выбрано достаточно оригинальное решение в виде рядового роботизированного манипулятора, имеющего систему подачи тканевого материала и несколько сенсоров навигации, которые дополнили специально разработанным программным обеспечением.

В МИСИС создан биопринтер для печати на ранах

Такой комплекс проводит сканирование дефекта и создает его трехмерную модель, после чего в определенном порядке наполняет этот участок «чернилами», которые представляют собой гидрогелевую композицию с живыми клетками. При этом лазерные датчики учитывают как раневой рельеф, так и изменение положения пациента, к примеру, при вдохе и выдохе, и корректируют движения печатающей головки. Биопринтер от МИСИС уже прошел серию испытаний на лабораторных животных, показав отличные результаты и готов к дальнейшему тестированию. При этом анализ «допечатанных» ран на животных со временем показал, что заживление идет значительно быстрее, чем при традиционных методах лечения подобных дефектов.

Макс Антонов