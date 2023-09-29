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Техкульт

Microsoft ищет пути использования ядерных микрореакторов для питания своих дата-центров

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Ядерный реактор

Microsoft, все чаще сталкиваясь с трудностями с обеспечением электропитанием дата-центров, рассматривает возможность внедрения в них ядерных источников энергии. ИТ-гигант решил сделать ставку на малые реакторы SMR модульного типа. Это новое поколение реакторов деления, отличающихся компактностью и удобством в эксплуатации. Даже тот факт, что реакторы SMR все еще находятся на стадии прототипов, не останавливает компанию от первых шагов на пути к энергетической свободе.

Недавнее сообщение о поиске сотрудника на вакантную должность эксперта по ядерным технологиям подтверждает стремление Microsoft начать работы в этом направлении. Принятый в компанию специалист будет заниматься вопросами технической оценки и применимости ядерных технологий. Он должен обладать практическим опытом работы в энергетике и разбираться в технологических тонкостях и нормативных вопросах. Под его началом будет сформирована «дорожная карта» и выстроены долгосрочные отношения с поставщиками. Компактные модульные реакторы разрабатываются частными компаниями в 19 государствах. Кому будет отдано предпочтение, пока не известно. Бывший руководитель Microsoft Билл Гейтс выступает за развитие ядерных технологий и также является претендентом на право поставок модульных реакторов через свою компанию TerraPower. Но на данный момент Microsoft заключила только один «ядерный» контракт. По нему компания Helion Energy обязуется поставить в течение 5 лет готовое к эксплуатации термоядерное устройство.

Александр Козырев

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Оригинал публикации
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Проекты
ИТ
Ядерный щит
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