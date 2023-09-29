Электрокар «Атом» добрался до испытаний

«Атом»

В России стартовали испытания отечественного электромобиля «Атом», созданием которого занимается одноименная компания. Если точнее, тестированию подвергнется функциональная автомобильная платформа будущего электрокара, а не его опытный образец.

Испытания данной платформы «Атома», которых в этих целях произведено 13 экземпляров, полностью соответствующих серийным модификациям, будут выполняться на специально подготовленных полигонах как на территории России, так и в Китае. В качестве запланированных работ указаны настройка шасси с рулевым управлением, тщательная калибровка тормозной системы и системы помощи водителю, известной как ADAS. Также проверке подвергнутся система термостатирования и работа электродвигателя в различных режимах.

Платформа «Атома» для испытаний

Данные испытания являются важным шагом «Атома» на пути к массовому производству, а сама тестируемая платформа фактически является базой серийного электрокара и позволит скорректировать результаты цифровых и предварительных испытаний. Напомним, предзаказы на «Атом» будут приниматься до 30 сентября, а открытые продажи российского электромобиля должны стартовать во втором полугодии 2025 года. При этом запас хода для «Атома» обещают в 500 км, а разгон до 100 км/ч будет занимать не более 7 секунд.

Макс Антонов