Войти
ТАСС

СМИ: Париж призвал ВСУ точнее выбирать цели при использовании дорогих ракет SCALP

283
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/David Monniaux

Журнал Le Point напомнил, что стоимость каждой ракеты оценивается в €1 млн

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Министерства вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню во время своего визита в Киев призвал точнее выбирать цели при использовании поставляемых Парижем Киеву дальнобойных ракет SCALP, стоимость каждой из которых оценивается в €1 млн. Об этом сообщил журнал Le Point.

По данным издания, на Михайловской площади в Киеве к Лекорню подошел офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), имя которого не уточняется, и заявил, что Киеву нужно больше ракет SCALP, "показавших свою эффективность". В ответ министр призвал военнослужащего к терпению. "Производство [ракет] требует времени", - сказал Лекорню, подчеркнув, что украинским военным следует более тщательно выбирать цели при использовании ракет SCALP, цена которых составляет €1 млн за штуку.

Как отмечает журнал, Лекорню выразил сожаление, что некоторые из ракет SCALP используются "для того, чтобы сбивать дроны по цене менее €20 тыс. за штуку".

О поставках ракет большой дальности Украине президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в июле на саммите НАТО в Вильнюсе. Как сообщило позднее агентство Reuters, речь идет о 50 ракетах SCALP, адаптированных для применения самолетами советского образца. В августе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от Парижа ракеты SCALP.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оружие, которое страны Запада поставляют Украине, не повлияет на достижение Россией целей, поставленных в рамках специальной военной операции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
SCALP
Проекты
NATO
Похожие новости
14.08.2023
Во Франции заявили, что выполнили поставленную на 2023 год цель по обучению военных ВСУ
21.07.2023
Украинская тактика провалилась — Россия слишком грозный соперник
17.07.2023
Макрон собирается поставить еще больше дальнобойных ракет на Украину
13.07.2023
Запад спасает контрнаступление ВСУ дальнобойными ракетами
13.07.2023
Франция передала Украине дальнобойные ракеты. Смогут ли они изменить ход СВО?
04.03.2022
«Сушки» сдуло «шквалом»
07.07.2014
5 используемых НАТО видов оружия, которых России стоит бояться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 05:46
  • 44
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 29.09 05:39
  • 55589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:38
  • 71
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 28.09 23:05
  • 23
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.09 21:53
  • 447
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.09 20:22
  • 64
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 28.09 17:57
  • 1
Американцы не согласились с главой ГУР Украины насчет уязвимости "Абрамсов"
  • 28.09 15:31
  • 0
«Висландия» (Польша) решила поиграть в войнушку
  • 28.09 15:12
  • 64
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 28.09 13:19
  • 1
Эпидемию легионеллы в Польше расследуют американцы, а власти страны скрывают источник распространения бактерий
  • 28.09 11:29
  • 1
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%