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"Наступление проходит пешком". Как изменилась роль бронетехники в конфликте на Украине

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Источник изображения: gazeta.ru

Глава ГУР Минобороны Украины Буданов: контрнаступление ВСУ проходит пешком

С приходом октября у ВСУ остается мало времени для достижения каких-либо существенных результатов в наступлении, поскольку западная тяжелая техника "будет тонуть", пишет NYT. Тем не менее глава ГУР МО Буданов заявил, что наступление войск и так проходит большей частью пешком. В свою очередь WSJ отмечает, что массированные атаки бронетехники более невозможны - на фронте повсюду беспилотники. С какими проблемами столкнулось наступление ВСУ - в материале "Газеты.Ru".

Часики тикают, а танки не едут

Снижение темпов наступления невыгодно для Киева, поскольку сильные дожди в октябре не позволят ВСУ использовать западные танки. Об этом пишет The New York Times.

«Часы тикают. В следующем месяце ожидаются сильные дожди, а раскисшая местность может помешать использованию тяжелой техники, такой как недавно прибывшие американские Abrams и британские Challenger", - пишет NYT.

Специалист в области военных исследований Марина Мирон отметила: «Когда есть грязь и у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет».

В свою очередь глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что ВСУ вынуждены наступать пешком.

«К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком. Вы могли видеть зеркальную картину прошлой осенью, когда русские проводили свое наступление, прежде всего в Бахмуте. Точно так же использование тяжелой брони было минимальным, все вели войну пешком. Я не думаю, что теперь что-то изменится», - сказал он.

В начале сентября Буданов уже говорил, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы, но заверил, что оно продолжится и в холода.

Кроме того, The Wall Street Journal поговорила с военнослужащими на земле, в том числе близ Бахмута. Украинские военные заявили, что массированные атаки бронетехники, в том числе с участием танковых колонн, более невозможны.

"Сегодня колонну танков или наступающих войск можно обнаружить за три-пять минут и поразить еще за три минуты. Живучесть [техники] в движении составляет не более 10 минут",

- сказал замглавы ГУР Вадим Скибицкий.

По словам военнослужащих, такая ситуация возникла в связи с насыщением фронта как беспилотными системами разного типа - от кустарных FPV-дронов до гражданских беспилотников двойного назначения - так и серийных беспилотников самолетного типа.

Результаты наступления

Украинские военные добились минимальных успехов на поле боя из-за российских оборонительных сооружений, сообщает The New York Times.

«Кто набирает обороты на Украине? В этом году - никто. Обе стороны предприняли масштабные наступательные действия, но линия фронта практически не сдвинулась. После 18 месяцев войны прорыв выглядит более трудным, чем когда-либо. Украина добилась минимальных успехов в своем контрнаступлении. Плотные российские минные поля и укрепления делали каждую атаку чрезвычайно дорогостоящей,

- говорится в публикации.



Отмечается, что с 1 января 2023 года, спустя 9 месяцев боев, «из рук в руки перешло менее 500 квадратных миль территории». Авторы материала указывают, что планы противоборствующих сторон пошли не по плану и реализовать их не удалось - «линия фронта остается в основном неизменной».

NYT приводит данные Института изучения войны, согласно которым в августе из рук в руки перешло меньше территорий, чем в любой другой месяц конфликта. «В то время как Украина добилась небольших успехов на юге, Россия [добилась аналогичных] в основном на северо-востоке». Так, по данным Института, ВС РФ контролируют дополнительные 100 квадратных миль (258 кв. км) в зоне СВО по сравнению с 1 января 2023 года - «для ощущения масштаба: это меньше, чем район Куинс в Нью-Йорке или треть площади Киева».

Почему линия фронта не двигается

Объясняя сложившуюся ситуацию, Марина Мирон, специалист в области военных исследований, предположила, что российские военные «не стремятся к быстрым завоеваниям и чувствуют себя комфортно, удерживая территорию, которую они уже контролируют».

По ее словам, длительная оборона входит в интересы российского командования, поскольку это позволит выбить как можно больше личного состава ВСУ и уничтожить максимум западной техники.

Сейчас Киев не контролирует около 18% территорий, которые считает своими. Это чуть больше Швейцарии.

По мнению Мирон, замедление темпов наступления опасно снижением поддержки Запада - как политической, так и военной. «Россия пытается переждать, пока Запад повернется к Украине спиной», - считает эксперт.


Михаил Родионов

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