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Газета.ru

"Доказали эффективность в бою". Минобороны передали новейшие истребители Су-57 и Су-35С

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Источник изображения: Павел Бедняков/РИА Новости

Мантуров: ВКС России получили серийные истребители пятого поколения Су-57

Завод им. Гагарина передал ВКС РФ новые серийные истребители Су-57 и Су-35С, сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, авиастроительные предприятия России «набирают хороший темп производства», и войска получат технику следующей очереди до конца года. Оба истребителя используют в зоне СВО.

Очередные серийные самолеты поколений 5 и 4++ передал российским Воздушно-космическим силам Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина. Войска получили истребители Су-57 и Су-35С, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства РФ - главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Сегодня авиастроительные предприятия России набирают хороший темп производства, продолжая поставлять боевую технику нашим войскам. Поставки идут в рамках выполнения ГОЗ, и до конца 2023 года российские войска получат самолеты следующей очереди», - отметил Мантуров.

По его словам, обеспечивать российские войска надежной и высокоэффективной техникой удается благодаря координационному совету при кабмине РФ.

В середине июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения.

Он напомнил, что в конце июня авиастроители передали Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С. «Также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», - сказал Мишустин.

Су-57 (Felon/«Преступник» по кодификации НАТО) предназначен для борьбы с целями на воде, земле и в воздухе. Крейсерская скорость полета - сверхзвуковая, самолет оснащен стелс-технологиями и новейшим комплексом бортового оборудования. «Умные» системы Су-57 позволяют самолету помогать летчику, перенимая на себя пилотирование и подготовку огня.

В 2022 году стоимость одного истребителя оценивалась в $25-30 млн.

Су-35С - это глубоко модернизированная модификация истребителя Су-27. Внешне он почти не отличается от предшественника, но имеет более эффективные планер, увеличенный бак, двигатели с изменяемым вектором тяги и единую информационно-управляющую систему. Обнаруживать противника Су-35С может на дальности 400 км в воздухе (а самолеты-невидимки - на дистанции в 90 км).

Оба истребителя применяются в зоне боевых действий СВО на Украине. В августе 2023 года журнал Military Watch Magazine заявил, что Су-57 доказали свою эффективность в бою.

«Истребители Су-57 отлично справляются с задачами в боях на спецоперации. Они эффективны при выведении из строя украинских систем ПВО», - говорится в статье.

Американские журналисты полагают, что Су-57 прошел более интенсивные испытания в ходе боевых действий на Украине по сравнению с аналогичными самолетами из США и КНР.

При этом передовые истребители интегрируют с беспилотниками, утверждает в другой статье автор MWM. Таким образом, в паре с дроном эффективность Су-57 должна увеличиться.

Су-57 был создан в ОКБ им. Сухого в рамках комплексной целевой программы «ПАК ФА». Это первый и единственный российский истребитель пятого поколения. Самолет разработан для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27.

«Су-57 перешагнул рубеж самолетов собственно пятого поколения и может считаться по своему потенциалу уже истребителем шестого поколения. Конечно, подробностей мы не знаем. Но, судя по официальной информации, Су-57 на Украине работает именно как истребитель шестого поколения в том виде, как его представляют в США», - говорил член Коллегии военных экспертов Сергий Белоусов.

Петр Николаев

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