Войти
Известия.ru

Генпрокурор Польши заявил об украинской принадлежности упавшей в стране ракеты

274
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Ракета, упавшая на территории Польши в ноябре 2022 года, имела украинское происхождение. Об этом 28 сентября заявил генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

«Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой, еще советской. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — сообщил он журналистам.

Зебро отметил, что Украина отказывалась от сотрудничества с Польшей в расследовании инцидента.

«Я очень сожалею об этом, но в течение многих месяцев такого сотрудничества по этому вопросу не было. Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решение скорее на высоком политическом уровне украинского государства», — отметил генпрокурор.

15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, указав причиной упавшую в зерносушилку ракету C-300. В результате погибли два человека. Украинский президент Владимир Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ.

На следующий день президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

После этого представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк назвал падение украинской ракеты несчастным случаем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
С-300
Проекты
NATO
Похожие новости
16.12.2022
Киевский зонт
24.11.2022
Силы ЕС на исходе. Он захотел прекратить невыгодный украинский конфликт
18.03.2022
США отправляют на Украину зенитные ракетные системы советского производства
20.01.2017
Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"
28.07.2009
Кто хозяин в небе?
26.10.2007
Рлс "Дарьял" в Габале в фокусе всеобщего внимания
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 05:46
  • 44
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 29.09 05:39
  • 55589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:38
  • 71
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 28.09 23:05
  • 23
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.09 21:53
  • 447
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.09 20:22
  • 64
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 28.09 17:57
  • 1
Американцы не согласились с главой ГУР Украины насчет уязвимости "Абрамсов"
  • 28.09 15:31
  • 0
«Висландия» (Польша) решила поиграть в войнушку
  • 28.09 15:12
  • 64
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 28.09 13:19
  • 1
Эпидемию легионеллы в Польше расследуют американцы, а власти страны скрывают источник распространения бактерий
  • 28.09 11:29
  • 1
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%