Генпрокурор Польши заявил об украинской принадлежности упавшей в стране ракеты

Ракета, упавшая на территории Польши в ноябре 2022 года, имела украинское происхождение. Об этом 28 сентября заявил генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

«Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой, еще советской. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — сообщил он журналистам.

Зебро отметил, что Украина отказывалась от сотрудничества с Польшей в расследовании инцидента.

«Я очень сожалею об этом, но в течение многих месяцев такого сотрудничества по этому вопросу не было. Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решение скорее на высоком политическом уровне украинского государства», — отметил генпрокурор.

15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, указав причиной упавшую в зерносушилку ракету C-300. В результате погибли два человека. Украинский президент Владимир Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ.

На следующий день президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

После этого представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк назвал падение украинской ракеты несчастным случаем.