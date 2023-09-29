Досмотровое оборудование Ростеха поможет отказаться от импортных аналогов

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех передал производственному предприятию во Владимире досмотровые рентгеновские интроскопы линейки «Сапфир-ИР» для обнаружения запрещенных предметов в посылках и сумках. Поставленные приборы по своим функциям и характеристикам не уступают зарубежным аналогам и помогут уйти от закупки иностранного досмотрового оборудования.

Рентгенотелевизионные системы Московского завода «Сапфир» холдинга «Швабе» отличаются удобной и безопасной системой управления, а их программное обеспечение (ПО) включено в Единый реестр российского ПО Минцифры. Интроскопы позволяют сканировать сумки или посылки весом до 200 кг. При этом их не нужно вскрывать, что значительно увеличивает скорость прохождения досмотра.

Ключевыми особенностями интроскопов «Сапфир-ИР» являются высокое разрешение и автоматическое выделение материалов высокой плотности, в числе которых могут быть запрещенные предметы – оружие и взрывчатка. Система способна хранить до 100 тысяч качественных изображений.

«Интроскопы имеют большое значение в сфере обеспечения безопасности и пользуются спросом на российском рынке. По основным техническим показателям продукция «Швабе» не уступает оборудованию мировых производителей, при этом выгоднее в цене, поэтому может полностью заменить иностранные аналоги. Мощности завода позволяют обеспечить выпуск нескольких десятков интроскопов в год. При необходимости темпы производства могут быть увеличены», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Московский завод «Сапфир» разрабатывает и ведет выпуск фоточувствительных элементов из полупроводниковых материалов, фотоприемников, а также фотоприемных устройств для тепловизионной аппаратуры, теплопеленгационных систем, инфракрасной аппаратуры дальнего зондирования Земли.