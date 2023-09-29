Республиканцы перешли на крик, когда на дебатах дело дошло до Украины

Breitbart: губернатор Флориды Десантис высказался против помощи Украине

На дебатах Республиканской партии вопрос о помощи Украине вызвал жаркую дискуссию, пишет Breitbart. Рон Десантис и Вивек Рамасвами выступили против поддержки Киева. "В наших интересах положить конец конфликту", – заявил Десантис.

Вчера вечером на вторых первичных дебатах Республиканской партии губернатор Флориды Рон Десантис говорил о конфликте на Украине и высказался за прекращение военных действий и сокращение американской помощи Киеву.

Вивек Рамасвами во многом согласился с Десантисом. Однако против них резко выступили бывший сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент Майк Пенс, которые решительно высказались за увеличение финансирования Киева.

Модератор дебатов Дана Перино (Dana Perino), задавая вопрос Десантису, назвала вооруженный конфликт на Украине выгодной сделкой, на которую США выделили уже 76 миллиардов долларов – менее 5% годового оборонного бюджета.

Перино спрашивала, можно ли считать, что эти деньги потрачены не зря, поскольку они направлены на то, чтобы помешать устремлениям президента России Владимира Путина и "ослабить" потенциал его армии в изнурительных боях на Украине, особенно с учетом того, что "в этих сражениях не участвуют американские солдаты".

"В наших интересах положить конец этому конфликту. На посту президента именно это я и сделаю", – ответил Десантис.

"У нас не будет карт-бланша для Украины, – сказал он. – Мы не пошлем туда американские войска. И мы собираемся заставить европейцев выполнить то, что они должны сделать".

"Они отправили деньги на выплату пенсий и зарплат бюрократам, а также на финансирование малого бизнеса на другом конце мира", — сказал Десантис об администрации Байдена. Он справедливо отметил, что значительная часть денег, отправленных на Украину, не была потрачена на поле боя.

Эти заявления губернатора, возможно, были вдохновлены воскресным репортажем программы 60 Minutes, в котором рассказывалось о невоенном использовании средств, направленных на Украину. О тех целях, которые упомянул Десантис, в материале тоже говорилось. Особые споры вызвали субсидии для украинского малого бизнеса, о которых рассказали на канале CBS News.

"Тем временем наша страна подвергается вторжению, – продолжил Десантис, стоя в среду на подиуме для дебатов. – Мы даже не контролируем свою территорию. Прежде, чем беспокоиться обо всех этих других вещах, мы должны защитить американский народ".

"Я наблюдаю за этими деятелями в Вашингтоне и вижу, что они совершенно не заботятся об американском народе, – сказал он. – Их не волнуют смерти американцев от фентанила. Их не волнует то, что наши города и поселки будут фактически оккупированы из-за открытой границы. Их не волнуют мексиканские наркокартели".

"Как главнокомандующий я буду защищать суверенитет нашей страны", – пообещал ДеСантис.

Скотт возразил, что "90% ресурсов, которые мы отправили на Украину, гарантированно вернутся – это кредит".

"В конце концов 90% средств, которые мы отправляем туда, на самом деле являются кредитом", – утверждал он. По его словам, долг Соединенным Штатам вернет "альянс НАТО". Скотт не уточнил, как будет работать этот план погашения кредита, или сколько времени это займет.

Другие кандидаты начали спорить о том, имеют ли слова Скотта отношение к обсуждаемой дискуссии. В итоге он заявил, что "наш жизненно важный национальный интерес состоит в ослаблении российской армии".

"Ослабляя российские вооруженные силы, мы на самом деле обеспечиваем безопасность нашей родины, сохраняем наши войска дома и понимаем все о Статье 5 устава НАТО", — сказал он.

Статья 5 устава НАТО гласит, что нападение на любое государство-член должно рассматриваться как нападение на них всех. Украина в альянс не входит, поэтому это положение не имеет прямого отношения к нынешнему конфликту. Однако Скотт утверждал, что нанесение ущерба российским силам на Украине снижает вероятность того, что Москва нападет на страну НАТО и приведет в действие Статью 5.

К явному раздражению Скотта в дискуссию вмешался Вивек Рамасвами.

"То, что Путин – диктатор, не означает, что Украина хорошая, — сказал Рамасвами. – В этой стране запрещены одиннадцать оппозиционных партий". Президент Украины Владимир Зеленский действительно подписал в мае 2022 года закон о запрете одиннадцати пророссийских политических партий.

Никки Хейли попыталась перекричать Рамасвами. "Победа России – это победа Китая. Но я забыла, что вам нравится Китай, поэтому вас это устраивает", – заявила она. Рамасвами ответил: "Действительно, Китай является нашим настоящим врагом, но мы сами еще больше загоняем Россию в его объятия".

"Нам нужен разумный мирный план, чтобы положить конец украинскому военному конфликту", – сказал Рамасвами. Он упрекнул Зеленского за "прославление нацистов в своих собственных рядах", намекнув на инцидент, который произошел на прошлой неделе и оказался очень неприятным для премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Однако модератор Стюарт Варни (Stuart Varney), похоже, поддержал точку зрения Рамасвами. Он заявил, что внешняя политика президента Джо Байдена "сблизила Россию, Китай и Иран". Не может ли быть так, что" мы уделяем недостаточно внимания этой угрозе со стороны нового мирового порядка", – спросил он Кристи.

Кристи ответил, что все эти угрозы "связаны" с конфликтом на Украине.

"Китайцы платят за российскую спецоперацию на Украине, – сказал он. – Иранцы поставляют России современное оружие, как и Северная Корея при поддержке Китая". (Москва неоднократно отрицала эти слухи – прим. ИноСМИ.)

Но Китай не финансирует напрямую российские военные действия на Украине. Между тем США и НАТО дают деньги Киеву, а Пекин технически нейтрален и постоянно рекламирует "мирный план", который, похоже, не вызывает интереса ни у России, ни у Украины.

Однако значительно возросший объем торговли между Пекином и Москвой, несомненно, помог российской экономике выдержать санкции. Возможно, Кристи имел в виду появившиеся в среду сообщения о том, что множество относительно небольших китайских компаний якобы поставляют военную технику российской армии.

Иран уже давно обвиняют в поставках в Россию дронов-камикадзе, которые помогли Москве компенсировать первоначальный недостаток БПЛА (Москва неоднократно опровергала эти утверждения – прим. ИноСМИ). США и Южная Корея обвинили Россию в работе над сделками по закупке боеприпасов у Северной Кореи, но никаких веских доказательств этого пока не было обнародовано.

"Наивность некоторых из тех, кто стоит на сцене, просто поражает, — жаловался Кристи. – Послушайте, я понимаю, что люди хотят пойти и поговорить с Путиным. Ну и что из этого выйдет? То же самое сделал Джордж Буш. Так поступил и Барак Обама. То же самое сделал и Дональд Трамп. То же самое сделал и Джо Байден. „Небольшая российская акция – это было бы не так уж плохо”, – сказал он. Все они были неправы".

"Суть в том, что нам нужно прямо сейчас сказать: китайско-российский альянс — это то, с чем нам придется бороться, и мы не решим эту проблему, замиряясь с Владимиром Путиным", — заявил Кристи.

В интервью на радио в феврале 2022 года Трамп назвал действия Путина в начале спецоперации на Украине "гениальными" и "очень умными". Речь шла о том, что Путин признал "большую часть Украины" двумя независимыми республиками. Он высмеял президента Джо Байдена за то, что тот "не ответил" на стратегию России.

На самом деле, это Путин назвал Трампа "гениальным" в декабре 2015 года. Трампу комплимент понравился, и он обещал ответить тем же.

Трамп неоднократно хвалил Путина как "сильного" лидера, который активно действует в национальных интересах России, в отличие от американских лидеров.

"Если вы думаете, что на этом все и остановится, позвольте сказать вам: если мы отдадим ему часть Украины, то следующей будет Польша. Этот человек говорил, что распад СССР в 1991 году был самым мрачным моментом в мировой истории. Слушайте все: он хочет снова собрать старую команду. И только Америка может это остановить. Когда я стану президентом, мы это сделаем", — заключил Кристи.

Путин действительно оплакивал распад Советского Союза. Он говорил, что это катастрофа для России и даже "величайшая геополитическая катастрофа" XX века.

Автор статьи: Джон Хэйворд (John Hayward)

Комментарии читателей

Johnathon Henry

Даже сами разговоры о финансировании бесконечного кровавого праздника на Украине являются самой безумной вещью, которую я когда-либо слышал. А между тем из горячих точек в нашу страну едут мужчины призывного возраста. О бездомных ветеранах я вообще молчу. Разве не об этом нужно кричать?

Hotep – Cat Ruler of Egypt

Скотт возразил, что "90% ресурсов, которые мы отправили на Украину, гарантированно вернутся – это кредит".

Так что, бушующая у нас инфляция – это тоже в кредит?

StoneHendge

Еще он сказал, что этот кредит нам выплатит НАТО. Так что же получается, мы сами выплатим себе свой кредит?

Ржу не могу!

Mikha'elBlessedAmerica

Никакого попустительства! Я имею в виду никакого попустительства глобалистским требованиям неоконсерваторов о бесконечных конфликтах за рубежом, которые ничего не дают безопасности среднего гражданина США. Клоуны из ВПК могут сразу отправляться куда подальше!

laughman

Единственный приемлемый ответ на все это: никакого больше финансирования Украины!

V4V

120 миллиардов долларов на Украину, а жертвам пожаров на Мауи по 700 долларов. Это говорит обо всем!

reakcionář

Много украинских беженцев приезжает в США, а потом они уезжают в Италию на каникулы. Вот здорово!

Josh

Вы можете себе представить, чтобы кто-то из нашего воинствующего истеблишмента пошел на какие-то переговоры с Россией или Китаем? Да с ними мы через несколько часов уже будем в состоянии третьей мировой!