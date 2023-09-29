Войти
ТАСС

Блинкен заявил, что решения о возможных уступках территории принимать самой Украине

283
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи в Киеве, 8 сентября 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи в Киеве, 8 сентября 2022 года.
Источник изображения: © AFP 2022 / GENYA SAVILOV

Госсекретарь отвечал на вопрос о том, предвидит ли он возникновение ситуации, при которой США Госсекретарь США отметил, что на Украине должен быть справедливый и прочный мир

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Решения о том, идти или нет на возможные территориальные уступки ради урегулирования на Украине, должны принимать сами власти в Киеве. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас было и сохранится тесное единство. Президент [США Джо Байден] неоднократно говорил о том, что эти решения в фундаментальном плане предстоит принимать украинцам. Ничего по Украине без Украины. Это остается путеводной звездой в том, чем мы занимаемся", - утверждал глава американского внешнеполитического ведомства в открытом онлайн-интервью журналу The Atlantic. Блинкен отвечал на вопрос о том, предвидит ли он возникновение ситуации, при которой США вступят в противоречие с Украиной в связи с тем, что восстановление контроля Киева над некоторыми районами страны "представляется сложным делом".

По мнению дипломата, на Украине должен быть справедливый и прочный мир. "Справедливый в смысле отражения базовых принципов, заложенных в сердце Устава ООН - территориальная целостность, суверенитет, независимость для Украины. Прочный в том смысле, что, если вы выходите на мир, то не оставляете условий, позволяющих агрессии произойти вновь - через год, два года или пять лет. Вот две вехи", - считает Блинкен. "Как конкретизировать это, как определить это?.. Разумеется, украинцы должны принимать фундаментальные решения о том, каким они хотят видеть свое будущее", - сказал госсекретарь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
24.07.2023
В ВСУ заявили, что Киеву нужно доработать условия для размещения F-16 на аэродромах
20.03.2023
Трамп выступил за прекращение конфликта на Украине из-за угрозы начала глобальной войны
24.11.2022
В США рассказали о распродаже предприятий британского ВПК
14.07.2022
НАТО обсуждает с Украиной улучшение системы отслеживания поставляемого в страну оружия - СМИ
16.02.2022
Глава МИД Польши Рау обсудит в Москве ситуацию вокруг Украины и связанные с ОБСЕ вопросы
04.02.2020
«Будем давить»: Киев требует от Ирана больше денег за Boeing
03.02.2020
Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 05:46
  • 44
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 29.09 05:39
  • 55589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:38
  • 71
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 28.09 23:05
  • 23
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.09 21:53
  • 447
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.09 20:22
  • 64
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 28.09 17:57
  • 1
Американцы не согласились с главой ГУР Украины насчет уязвимости "Абрамсов"
  • 28.09 15:31
  • 0
«Висландия» (Польша) решила поиграть в войнушку
  • 28.09 15:12
  • 64
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 28.09 13:19
  • 1
Эпидемию легионеллы в Польше расследуют американцы, а власти страны скрывают источник распространения бактерий
  • 28.09 11:29
  • 1
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%