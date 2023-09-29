Блинкен заявил, что решения о возможных уступках территории принимать самой Украине

Госсекретарь отвечал на вопрос о том, предвидит ли он возникновение ситуации, при которой США Госсекретарь США отметил, что на Украине должен быть справедливый и прочный мир

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Решения о том, идти или нет на возможные территориальные уступки ради урегулирования на Украине, должны принимать сами власти в Киеве. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас было и сохранится тесное единство. Президент [США Джо Байден] неоднократно говорил о том, что эти решения в фундаментальном плане предстоит принимать украинцам. Ничего по Украине без Украины. Это остается путеводной звездой в том, чем мы занимаемся", - утверждал глава американского внешнеполитического ведомства в открытом онлайн-интервью журналу The Atlantic. Блинкен отвечал на вопрос о том, предвидит ли он возникновение ситуации, при которой США вступят в противоречие с Украиной в связи с тем, что восстановление контроля Киева над некоторыми районами страны "представляется сложным делом".

По мнению дипломата, на Украине должен быть справедливый и прочный мир. "Справедливый в смысле отражения базовых принципов, заложенных в сердце Устава ООН - территориальная целостность, суверенитет, независимость для Украины. Прочный в том смысле, что, если вы выходите на мир, то не оставляете условий, позволяющих агрессии произойти вновь - через год, два года или пять лет. Вот две вехи", - считает Блинкен. "Как конкретизировать это, как определить это?.. Разумеется, украинцы должны принимать фундаментальные решения о том, каким они хотят видеть свое будущее", - сказал госсекретарь.