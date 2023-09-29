В США оценили иранский Shahed-136 с реактивным двигателем

Реактивный двигатель снизит уязвимость новой модификации иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Возможности обновленного беспилотника оценил обозреватель американского издания Forbes Дэвид Хэмблинг.

Отмечается, что новую модификацию показали в трейлере документального фильма Parchamdar. Она отличится от серийного дрона отсутствием пропеллера. «Эта новая версия не стала большим сюрпризом. В 2021 году мы отметили озабоченность международного сообщества, когда Иран представил микротурбореактивный двигатель Ranseh-1 для беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет наряду с другими новыми разработками», — пишет издание.

Хэмблинг подчеркнул, что турбореактивный двигатель позволит увеличить скорость и высоту полета. По его словам, Shahed-136 с двигателем внутреннего сгорания летает со скоростью около 200 километров в час, поэтому его можно обстрелять из зенитных пушек и стрелкового оружия.

Автор предположил, что габариты новой версии сравнимы с серийным Shahed-136, но дальность полета дрона может снизиться из-за большого расхода топлива. Также к недостаткам реактивного дрона он отнес высокую температуру двигателя, которая сделает аппарат более легкой мишенью для ракет с тепловым наведением.

Еще одной особенностью дрона стала камера в носовой части, которая отсутствовала на прошлой модификации. Она может использоваться для коррекции маршрута по ориентирам, а также для управления дроном оператором или искусственным интеллектом. Это снизит зависимость аппарата от сигналов навигационных систем, которые подавляют средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее в сентябре ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Воздушно-космическим силам России, сообщил, что в будущем дальность полета российского дрона-камикадзе «Ланцет» может превысить 70-80 километров.