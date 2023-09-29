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Военное обозрение

Тайвань представил первую подводную лодку отечественного производства

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Источник изображения: topwar.ru

На верфи в порту Гаосюн Тайвань представил сегодня свою первую подводную лодку «Нарвал» отечественного производства. На торжественной церемонии, посвященной данному событию, президент непризнанного островного государства Цай Инвэнь заявила, что для страны появление собственной субмарины стало важной вехой.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Лидер острова заявила, что он наращивает свою военную мощь на фоне усиления «китайской угрозы».

Источник изображения: topwar.ru

Дизель-электрическую субмарину тайваньского производства во время церемонии нарекли на английском языке «Нарвал», а на мандаринском диалекте китайского языка – «Хай Кун». На обоих языках название означает «морское чудовище».

В прошлом многие думали, что построить подводную лодку местного производства было бы невыполнимой задачей. Но мы сделали это

- заявила Цай Инвэнь во время мероприятия.

Среди приглашенных на церемонии присутствовали американский посол в Тайбэе Сандра Оудкирк, а также дипломаты из Японии и Южной Кореи.

На верфь были допущены представители СМИ, но фотографировать подлодку крупным планом им не разрешили из соображений секретности. По той же причине не были раскрытии подробные технические характеристики боевого корабля.

В ходе брифинга, который состоялся на прошлой неделе, советник Совета Национальной безопасности Тайваня адмирал Хуан Шу-куан заявил, что тайваньский флот сыграет важную роль в сдерживании Китая и недопущении организации морской блокады острова Пекином. Он отметил, что в общей сложности планируется построить восемь отечественных подлодок. Каждая из них может быть оснащена торпедами МК-48 производства США для борьбы с надводным флотом противника.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Южная Корея
Япония
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