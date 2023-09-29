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ТАСС

Зеленский признал, что Украина не располагает данными о поставках иранских ракет России

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Fateh-110
Испытания новой иранской ракеты Fateh-110.
Источник изображения: Vahid Reza Alaie / Iranian Defen / EPA

Президент также сообщил, что "службы в контакте с партнерами и занимаются этим вопросом"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Украина не обладает сведениями о поставках иранских ракет России. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится с визитом в Киеве.

"Пока нет факта продажи ракет Ираном Российской Федерации. Наши службы в контакте с партнерами и занимаются этим вопросом", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о якобы намерении Ирана продать России ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Зеленский также сообщил, что обсудил с генсеком альянса возможность поставки Киеву дополнительных систем ПВО государствами - членами НАТО. "Генеральный секретарь согласился приложить свои усилия для помощи, для поддержки нас в этом вопросе, для мобилизации государств - членов альянса", - сказал он.

Как сообщала в октябре прошлого года газета The Washington Post, США и их союзники полагают, что Иран готовится поставить России первую партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которые поражают цели на дистанциях 300 км и 700 км соответственно. Кроме того, по версии источников газеты, Тегеран также планирует передать Москве беспилотники, в том числе десятки аппаратов Mohajer-6 и дроны-камикадзе типа Shahed. В августе 2022 года The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники, впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом. 

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Иран
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