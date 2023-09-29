В Кремле заявили о необходимости повышения расходов на оборону

Песков: повышение расходов на оборону необходимо из-за гибридной войны против РФ

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Повышение расходов на оборону необходимо, так как Россия живет в состоянии гибридной войны, развернутой против нее, а также продолжается специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду гибридной войны, которая развернута против нас. И это требует высоких расходов", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать проект бюджета на следующий год, который, как следовало из вопроса, предусматривает повышение расходов на оборону.