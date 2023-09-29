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ТАСС

Собянин: власти Москвы будут делать все для помощи стране в период СВО

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Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник изображения: Александр Рюмин/ ТАСС

По словам мэра, будут создаваться новые промышленные мощности, а также поддерживаться поставки необходимых вещей и продовольствия для бойцов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва будет делать все, чтобы помочь экономике страны в период проведения специальной военной операции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными главами субъектов в режиме видеоконференции.

"Мы должны делать все, чтобы помочь стране в период проведения специальной военной операции. И не только для социальной поддержки для наших бойцов, их семей, но и для экономики, оборонно-промышленного комплекса", - сказал Собянин.

Он отметил, что власти региона будут создавать новые промышленные мощности, а также оказывать непосредственно поддержку поставкой необходимых вещей, продовольствия для бойцов. "Это очень важно, это создает платформу для консолидации нашего общества и ощущения сплоченности", - добавил он. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Собянин Сергей
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