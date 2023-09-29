Hanwha Aerospace продемонстрирует ДУМ Arion-SMET КМП США

ЦАМТО, 28 сентября. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace представит легкую боевую наземную ДУМ Arion-SMET (Autonomous and Robotic Systems for Intelligence Off-road Navigation - Small Multi-purpose Equipment Transport) для испытаний в учебном центре КМП США.

Как сообщила Hanwha, ранее компания подписала контракт на представление машины в рамках Программы сравнительных испытаний образцов иностранной военной техники (FCT – Foreign Comparative Testing Program), проводимых офисом министра обороны США.

Основные испытания Arion-SMET пройдут в течение трех недель в учебном центре морской пехоты в Оаху на Гавайях, начиная с декабря.

Программа FCT реализуется Министерством обороны США для оценки лучших технологий оборонных компаний союзных государств с целью принятия их на вооружение ВС страны.

В ходе испытаний Arion-SMET будет применяться для доставки запасных частей, топлива, воды и продовольствия, эвакуации раненых из назначенной точки как по заранее определенным, так и по не определенным маршрутам.

Как сообщал ЦАМТО, Arion-SMET была выбрана для участия в Программе FCT в октябре 2022 года. В ноябре прошлого года она продемонстрировала свои основные возможности на американской военной базе "Кэмп Хамфрис" в Пхентхэке, расположенной к югу от Сеула. В ходе мероприятия машина выполняла ряд задач, включая автономное движение с огибанием препятствий, автономное возвращение на базу, обнаружение местоположения снайпера и перевозку раненых.

Двухтонная многоцелевая ДУМ Arion-SMET с колесной формулой 6х6 создана Hanwha Defense на основе многоцелевой дистанционно управляемой машины с колесной формулой 4х4, разработанной в 2019 году для ВС Республики Корея.

Arion-SMET, в первую очередь, предназначена для поддержки действий пехоты, включая транспортировку боеприпасов и вооружения, эвакуацию раненых, ведение разведки и огневую поддержку. Машина имеет модульную конструкцию. ДУМ может автономно двигаться по заданному маршруту на пересеченной местности, следовать за лидером, удаленно управляться оператором, самостоятельно возвратиться на базу в случае потери связи, оснащена программным обеспечением для поддержки взаимодействия с управляемой человеком техникой (MUM-T).

Arion-SMET может оснащаться дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ), который позволит обнаруживать / сопровождать солдат противника, обнаруживать источник стрельбы и вести ответный огонь в его направлении.

Длина машины – 2,95 м, ширина – 1,5 м, грузоподъемность – 550 кг. Оснащенная электродвигателем Arion-SMET может развивать максимальную скорость 43 км/ч по шоссе и 34 км/ч по грунтовым дорогам. Запас хода с полной зарядкой составляет до 100 км.