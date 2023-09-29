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ТАСС

Казахстан поддерживает страны, предлагающие варианты разрешения украинского конфликта

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев.
Источник изображения: kursiv.kz

По словам президента республики Касыма-Жомарта Токаева, Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН

АСТАНА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что республика поддерживает усилия государств, которые предлагают варианты разрешения украинского конфликта.

"Казахстан поддерживает все усилия государств или групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта. Мы будем прилагать со своей стороны все необходимые усилия", - сказал Токаев.

По его словам, что касается украинского конфликта, Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН.

"Сегодня уважаемому господину канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьезная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров пока не ясна - на какой основе можно было бы вести переговоры. Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры с тем, чтобы найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров", - пояснил президент Казахстана. 

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