Костин и Пучков обсудили с главами верфей ОСК анализ работы и общую стратегию

Андрей Костин и Андрей Пучков встретились с руководителями петербургских верфей ОСК. 28 сентября 2023 года.

Председатель совета директоров ОСК Андрей Костин и гендиректор ОСК Андрей Пучков обсудили производственные программы корпорации с руководством петербургских предприятий.

Санация верфей ОСК начнётся с детального анализа каждой компании, заявил Костин.

"Балтийский и Пролетарский заводы, Адмиралтейские верфи — старейшие предприятия отрасли с большим потенциалом, от их работы зависит реализация масштабных проектов обновления флота. По результатам анализа будем принимать решения, в том числе о выстраивании общей стратегии корпорации", — заявил глава ВТБ и совета директоров ОСК.

Андрей Пучков в свою очередь отметил, что у петербургских предприятий "достаточно резервов для наращивания эффективности" и в ОСК намерены "вырабатывать меры, позволяющие вывести их на современный уровень технологического развития".

"И, что особенно важно, обеспечить конкурентоспособность. Буду и дальше лично оценивать ход модернизации предприятий, их производственные и финансовые показатели, и, разумеется, отношения с заказчиками", — заверил избранный гендиректор судостроительной корпорации.

Генеральный директор Балтийского завода Юрий Гордиенков представил основные производственные объекты, а также рассказал о ходе строительства третьего серийного атомного ледокола "Якутия" проекта 22220. Планы развития Пролетарского завода в производственных цехах представил гендиректор Михаил Исполов, на Адмиралтейских верфях вместе с гендиректором предприятия Андреем Веселовым руководство ОСК ответило на вопросы.

"Андрей Костин и Андрей Пучков обсудили ход строительства больших морозильных рыболовных траулеров, надводных и подводных кораблей, находящихся в разной степени готовности, а также пообщались с работниками верфей и ответили на ряд вопросов, касающихся планов развития корпорации и предприятия", — говорится в релизе госкорпорации.

Первые выездные группы ревизоров приехали в Петербург и начали аудит крупнейших производственных активов ОСК в городе ещё на прошлой неделе, говорили "ДП" три осведомлённых источника. При этом ранее в ОСК допустили переезд части сотрудников в Москву и оптимизацию штата.

Ревизоры изучают финансовые потоки судостроительных заводов, при этом особое внимание уделяют контрактам на строительство гражданских судов. В составе каждой группы примерно 10 человек. Аудиторы изучают также проекты модернизации петербургских верфей.

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В августе 2023 года ОСК передали под управление ВТБ на 5 лет. Поводом стали убыточные контракты на строительство рыболовного флота, которые не только не придали импульс развитию верфей госкорпорации, но погрузили их в убытки.

Вскоре после этого пост покинули председатель совета директоров АО "ОСК" Георгий Полтавченко и его гендиректор Алексей Рахманов. Их кресла заняли глава ВТБ Андрей Костин и бывший зампред правления Андрей Пучков соответственно.

Федеральные власти ожидают долгосрочной стабилизации финансового состояния ОСК и её выхода в прибыль.