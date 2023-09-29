Глава Минобороны Британии пообещал продолжать поддерживать Украину

Грант Шэппс заявил, что Лондон сосредоточится на оказании помощи ВСУ предстоящей зимой

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Великобритания продолжит оказывать Украине военную поддержку и сосредоточится на оказании помощи ВСУ предстоящей зимой. С таким заявлением по итогам состоявшегося 27 сентября визита в Киев выступил новый глава британского Минобороны Грант Шэппс.

"Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат, поставили сотни тысяч боеприпасов и оказали экономическую и гуманитарную помощь на миллионы фунтов стерлингов, чтобы помочь гражданам Украины вернуть и отстроить то, что они потеряли в ходе варварского вторжения", - заявил Шэппс, слова которого в четверг опубликовало его ведомство. "Я твердо намерен сохранять оказываемую Соединенным Королевством военную поддержку, особенно на фоне приближающихся зимних холодов", - добавил он.

Это первый визит Шэппса на Украину в качестве министра обороны, портфель которого он получил 31 августа. При этом в прошлом месяца Шэппс посещал Украину, будучи еще министром энергетики и углеродной нейтральности, и встречался со своим тогдашним коллегой Германом Галущенко. На этот раз Шэппс провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и новым главой украинского Минобороны Рустемом Умеровым. Руководителя британского оборонного ведомства сопровождал в поездке начальник штаба обороны ВС королевства адмирал Тони Радакин.

"Мы обсудили новые обязательства по оказанию военной помощи, которые были даны на прошлой неделе в Рамштайне и помогут обеспечить силу и стойкость украинских войск в течение зимы и после ее завершения. Недавние удары по Черноморскому флоту являются еще одним примером того, что инициатива остается на стороне Украины", - утверждал Радакин, полагающий, что РФ якобы потеряла контроль за ходом конфликта.

Объем переданной Украине британской военной помощи в 2022 году составил около £2,3 млрд (свыше $2,85 млрд по текущему курсу). Лондон взял на себя обязательство выделить как минимум такую же сумму на поддержку Киева в этом году. Британские власти, в частности, поставили на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. Ранее в посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Великобритании в конфликт на Украине.