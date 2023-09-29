Истребители ВКС выполнили пуски ракет на учениях под Астраханью

Экипажи истребителей Ленинградского объединения ВВС и ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили пуски ракетами на полигоне в Астраханской области. Об этом 28 сентября сообщили в Минобороны России.

Экипажи истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ совершили практические пуски ракет класса «воздух — воздух». Они уничтожили мишени, которые имитировали самолеты условного противника.

Перед этим летный состав перебазировался из пунктов дислокации на оперативные аэродромы, преодолев более 1500 км. Также летчики изучили район проведения полетов и порядок действий в нештатных ситуациях.

Военным предстояло обнаружить и захватить мишени, обозначенные светящимися авиационными бомбами.

«Экипажи выполняли пуски авиационных управляемых ракет по целям, находясь на высоте от 7 тыс. до 9 тыс. м, при скорости полета 800 км/ч, уничтожив все цели», — сказано в сообщении.

Кроме того, было отработано практическое бомбометание по наземным целям, которые обозначали укрепленные районы и позиции условного противника.

Всего в мероприятии задействовали более 10 истребителей и привлекли свыше 150 военнослужащих.

Ранее, 21 сентября, экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отработали взаимодействие с силами флота в Баренцевом море. Полеты выполнялись в сложных метеоусловиях. Военным необходимо было отработать поиск и слежение за подводной лодкой условного противника.

В учении было задействовано до 1800 человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.