«Новые Т-80 появятся через несколько месяцев»: во французской прессе оценили российское танкостроение

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Судя по видео, опубликованному несколько дней назад, завод в Калуге [ПАО «КАДВИ»] возобновил производство турбин для новых танков Т-80.

Новые Т-80 появятся через несколько месяцев. Это свидетельствует о значительных усилиях, предпринятых российскими властями для увеличения производства ВПК в рамках гораздо более долгосрочной стратегии, чем та, которую используют западные страны на Украине

- отмечается в издании Meta-defense.

Как указывается, Владимир Зеленский изо всех сил пытается получить помощь с Запада, необходимую для проведения военных операций. Тем самым его планы носят сиюминутный характер и ограничены лишь несколькими месяцами. При этом Россия мыслит более длительными сроками.

Украинцы при поддержке западных стран пытаются выигрывать сражения. Русские хотят выиграть войну

- говорится во французской прессе.

Москва предпочла полагаться на значительное превосходство, которое дает ее оборонная промышленность над противником. Согласно оценке автора, сегодня в месяц оборонка выдает 30-35 танков: это ОБТ, доведенные до уровня Т-72Б3М и Т-80БВМ, и Т-90М как новой постройки, так и полученные в ходе модернизации. С учетом развертывания производства новых Т-80 на «Уралвагонзаводе» этот показатель возрастет на 20 единиц. В итоге российский ВПК будет выпускать около 50 танков различных типов в месяц.

Стала очевидной долгосрочная российская стратегия, основанная на мощном военно-промышленном инструменте

- поясняет автор.

С его слов, на Западе любят обращать внимание на встречающиеся на поле боя Т-55/62, рассуждая о плохом состоянии российского парка техники. Однако на самом деле среди поврежденных и уничтоженных танков ВС РФ растет доля современных российских ОБТ, что свидетельствует об увеличении процента их участия в боях и в целом присутствия на ТВД.