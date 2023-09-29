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Ассортимент слотов в игровом зале

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В некоторых игровых автоматах есть специальные символы, в особенности Вайлд и Скаттер. Эти значки помогают увеличить размер выигрыша. Дикий символ принимает участие при создании призовых последовательностей. Он выполняет подмену изображений, а также способен занять сразу несколько барабанов. Еще одна картинка со специальными функциями – Скаттер. Выплаты за этот значок начисляются в любой позиции барабанов. Появление на игровом поле трех и более таких изображений может активировать игру с фриспинами.

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Режимы запуска игровых автоматов Максбет

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