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Интерфакс-АВН

"Решетнев" планирует создать 377 космических аппаратов связи и навигации в 2024-2030гг

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ИСС Решетнева
ИСС Решетнева.
Источник изображения: ИСС Решетнева / Роскосмос

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Информационные спутниковые системы им. Решетнева ("Решетнев", входит в "Роскосмос") планируют создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах, говорится в презентации генерального директора предприятия Евгения Нестерова, представленной в четверг на конференции Satcomrus-2023.

Согласно презентации, в 2024-2025 годах планируется произвести 24 космических аппарата. Резкий рост производства, связанный с переходом на конвейерную сборку спутников, ожидается с 2026 года. По планам в 2026 году планируется создать 59 спутников, в 2027 году - 64, в 2028 году - 68, в 2029 году - 83 и в 2030 году - 79 космических аппаратов.

Из представленных данных следует, что самой многочисленной спутниковой группировкой "Решетнева" станет группировка связи "Марафон", создаваемая в рамках федерального проекта "Сфера" - всего планируется создать 271 космический аппарат данной серии.

В 2024-2030 годах предприятие также планирует произвести 12 спутников группировки "Скиф", входящей в "Сферу", 34 космических аппарата "Гонец-М1", 19 спутников серии "Глонасс" и 18 экспортных и гражданских космических аппаратов, среди которых - геостационарные телекоммуникационные спутники серии "Экспресс", аппараты "Луч" и "Ямал". Кроме того, будут созданы 24 "государственных космических аппарата".

7 сентября в "Роскосмосе" сообщили о заключении госконтракта с "Решетневым" на создание 132 спутников низкоорбитальной системы "Марафон". Группировку планируют задействовать в интересах авиации и для сервисов мобильного интернета.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и столько же группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
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