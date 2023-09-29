НАТО направит два самолета-разведчика в Литву для наблюдений за Россией

НАТО направит в Литву два самолета с системой AWACS для наблюдения за Россией

Североатлантический альянс направит в Литву два самолета AWACS для проведения наблюдений за военной деятельностью России вблизи границ НАТО, говорится в опубликованном сообщении.

«НАТО временно разместит самолеты наблюдения бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) в Шяуляе, Литва. Первый из двух самолетов прибудет в четверг (28 сентября 2023 года) и будет выполнять миссии по наблюдению за военной деятельностью России вблизи границ альянса», — сказано в сообщении альянса.

Разведывательная миссия будет проводиться в течение нескольких недель и для ее поддержки будут отправлены дополнительно 150 военнослужащих.

Ранее, 26 сентября, стало известно, что с начала 2023 года США вместе с союзниками по НАТО в три раза увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма. С 18 по 24 сентября американскими беспилотниками (БПЛА) и разведывательными самолетами союзников по альянсу был выполнен 21 полет в районе полуострова.

11 сентября издание Financial Times написало о готовящихся самых масштабных учениях НАТО в 2024 году. По данным газеты, альянс собирает более 40 тыс. военнослужащих, которые будут отрабатывать способы отражения российской агрессии. В рамках учений будет совершено от 500 до 700 воздушных боевых вылетов и использовано более 50 военных кораблей.

Позднее, 16 сентября, эту информацию подтвердил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, отметив при этом, что увеличившиеся расходы на оборону, которые предприняли в НАТО, «приводят к большей безопасности». Общее количество участвующих в мероприятии стран составляет 32, включая Швецию, чья заявка на вступление в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией.

20 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что военные учения НАТО Steadfast Defender, запланированные на 2024 год, являются частью приготовления к военному столкновению с Россией и очередным шагом для дестабилизации ситуации в Европе.