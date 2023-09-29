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ТАСС

Кадыров заявил о приобретении более 1,1 тыс. единиц техники для нужд СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: Елена Афонина/ ТАСС

Глава Чечни также сообщил о создании пяти полков и трех батальонов с начала военной операции

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. единиц техники приобрели для чеченских бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Абсолютно все их вопросы решаются, мы на сегодняшний день купили более 1 100 машин, в том что числе свыше 100 бронированных", - отметил Кадыров.

Он также сообщил, что в Чеченской Республике с начала СВО создали пять полков и три батальона. "Это наше общее дело, мы вместе должны выиграть. Весь наш народ вас поддерживает", - добавил Кадыров. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
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