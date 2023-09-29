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Известия.ru

Военный эксперт назвал преимущества истребителя пятого поколения Су-57

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57: мнение эксперта Матвийчука

Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук 28 сентября рассказал «Известиям» о преимуществах истребителя пятого поколения Су-57, партию которых российские авиастроители передали Минобороны РФ.

«Истребитель пятого поколения Су-57 — одна из новейших наших разработок. Он превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи, также он малозаметен. Это очень мощная машина. Конечно, у американцев есть что-то похожее, но наш Су-57 имеет очень большой перспективный уровень роста. В отличие от того [истребителя], который мы приняли буквально три-четыре года назад, это абсолютно другая машина, которая выполняет функции поддержки пехоты на поле боя», — сказал Матвийчук.

В августе стало известно, что в Су-57 был внедрен комплекс бортовых средств цифровой связи. Новый комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью. Тогда же сообщалось, что для Су-57 создали новые ракеты малой дальности РВВ-МД2. Они опережают американские разработки на 5–10 лет. Разработка и испытания ракеты «воздух — воздух» проведены в короткие сроки. К настоящему времени началось принятие боеприпасов на вооружение.

В июле американский журнал Military Watch отметил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 — самый опасный военный самолет Воздушно-космических сил РФ. В материале подчеркнули ценность таких характеристик, как исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса «воздух — воздух» Р-77М и Р-37М, доступ к широкому спектру классов крылатых ракет.


Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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