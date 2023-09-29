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Украине приходится импровизировать. В США рассказали про "чудо-оружие" ВСУ

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Ситуация под Мариуполем
Ситуация под Мариуполем.
Источник изображения: © РИА Новости Иван Родионов

Украина испытывает острую нехватку БМП, пишет Forbes. На Запад надежды нет, поэтому приходится импровизировать. Так, украинцы собрали БМП на базе бронированного трактора. Но у него есть целый ряд серьезных недочетов. Например, машина едет так медленно, что ее может обогнать пеший солдат.

Дэвид Экс

ВСУ вступили в конфликт с Россией в феврале прошлого года, имея на вооружении около 1 200 боевых машин пехоты, в основном БМП-1 советского производства.

За 20 месяцев боевых действий Россия уничтожила и захватила почти 700 таких машин. Эти потери – не единственная причина для создания импровизированных боевых машин на Украине, но это очень важный стимул.

Наличие у таких эрзац-БМП серьезных проблем говорит об острой нехватке бронемашин в ВСУ. Более того, при определенных условиях они двигаются со скоростью пешехода.

Чтобы восполнить боевые потери техники, Украина расконсервировала сотни старых БМП, а зарубежные союзники Киева пообещали ему около 3 000 боевых машин пехоты, а также бронетранспортеров, которые имеют более слабое вооружение.

В итоге парк ВСУ должен стать больше на 2 000 БМП и БТР по сравнению с довоенным временем. Или на 3 000 единиц, если посчитать тысячу бронированных грузовых машин, также полученных Украиной и используемых в качестве замены БМП.

Но 3 000 дополнительных боевых машин все равно недостаточно. Особенно если учесть, что за последние два года численность ВСУ примерно удвоилась, и они получили дополнительный вес.

Постоянная нехватка БМП вызывает у украинцев отчаяние. <…>

Чтобы компенсировать нехватку, вызванную боевыми потерями и увеличением численности ВСУ, и учитывая недостаточные поставки БМП из-за рубежа, украинцы сконструировали "стандартную" импровизированную БМП. Они назвали ее БМП-1ЛБ.

БМП-1ЛБ – это старый бронированный трактор МТ-ЛБ из 1970-х годов с дополнительной броней и вооружением с дистанционным управлением. Дополнительная броня усилила защиту 13-тонного транспортера МТ-ЛБ, у которого самый толстый броневой лист достигает всего 14 миллиметров, слабо защищающий даже от пулеметного огня.

Один пулемет калибра 14,5 миллиметра с ночной оптикой и дистанционным управлением помогает экипажу МТ-ЛБ из трех человек поддерживать огнем восьмерых пехотинцев, которых они перевозят в главном отделении.

Это довольно удобно, потому что на украинских складах большое количество старых МТ-ЛБ. Последний бронированный трактор этой марки выкатился из заводского цеха в Харькове в начале 2000-х годов. Их производство длилось непрерывно 30 лет. Наверное, сейчас сотни таких машин пылятся где-нибудь на складах.

Украинская промышленность также производит разнообразные башни с дистанционным управлением – часто в сотрудничестве с турецкими предприятиями.

Но как сообщает вебсайт Militarynyi, у БМП-1ЛБ есть ряд серьезных недочетов. Пулеметс дистанционным управлением, стоящий примерно половину от общей цены БМП-1ЛБ в 400 000 долларов, очень ненадежный, и его часто заклинивает. И у этой машины всего один пулемет, а не два, как у многих других БМП. Поэтому, когда его заклинивает, машина становится совершенно бесполезной.

У БМП-1ЛБ есть дополнительный слой брони, положенной на корпус машины. В середине образуется небольшое пространство, и поэтому броню можно назвать экранированной, так как она ослабляет энергию попавшего в цель снаряда.

Но это тяжелая броня, из-за которой увеличивается вес машины. А это сущее наказание. "Лишняя масса негативно сказывается на подвижности бронированной машины, – объясняют специалисты с сайта Militarynyi. – По прямой БМП может развивать скорость до 50 километров в час, но когда она начинает маневрировать между препятствиями, скорость резко снижается".

"Как говорят военные, во время движения по лесу скорость БМП порой не превышает скорость пешего солдата". Это медленно.

БМП-1ЛБ – лучше, чем ничего в увеличившейся украинской армии, которая теряет по одной боевой машине пехоты ежедневно. Но ненамного. Обозреватели-дилетанты с тревогой обсуждают вопрос о том, сколько танков Украина получит от союзников, но в действительности вооруженные силы страны нуждаются в современных БМП. И таких БМП им надо много.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
БМП-1
МТ-ЛБ
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