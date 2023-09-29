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ТАСС

NYT: замедление контрнаступления несет огромные риски для Украины

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Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

Газета отметила, что украинские военные вскоре не смогут использовать тяжелую боевую технику из-за погодных условий, а поддержка Запада может сократиться

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Замедление темпов контрнаступления сопряжено с огромными рисками для Киева, поскольку украинские военные вскоре не смогут использовать тяжелую боевую технику из-за погодных условий, а поддержка Запада может сократиться. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, в следующем месяце в прифронтовом регионе ожидаются сильные дожди, которые приведут к размытию почвы и не позволят украинским военным использовать тяжелую военную технику, поставленную Западом, в частности американские танки Abrams и британские Challenger. "Когда повсюду грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет", - заявила изданию научный сотрудник лондонского Королевского колледжа Марина Мирон.

Газета отмечает, что на фоне промедления в контрнаступлении западная поддержка Киева может ослабнуть как из-за отсутствия политической воли, так и из-за нежелания поставлять на Украину больше вооружений, поскольку ожидание замещающих поставок может длиться годы.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября информировал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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