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РИА Новости

Ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными, заявил Нарышкин

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Нарышкин: ракетно-ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отечественный ракетно-ядерный щит, основы которого закладывались 80 лет назад, сегодня делает абсурдными мечты ряда западных политиков нанести России стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"И до сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит защищает нашу страну. И сам факт его существования делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России", - сказал Нарышкин в четверг в Москве на открытии выставки, посвященной 120-летнему юбилею со дня рождения "отцов-основателей" отечественной атомной отрасли академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.

Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории.

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Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
Ядерный щит
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