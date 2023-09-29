Войти
Военное обозрение

ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН

278
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Эксперты из американского Института изучения войны считают, что Россия уже в ближайшем будущем сможет беспрепятственно закупать дальнобойные ракеты у Ирана, чтобы применять их в ходе СВО.

Аргументом в пользу вышеупомянутого утверждения является то, что уже в начале следующего месяца истекает срок ограничений на экспорт Тегераном соответствующей продукции и закупку ракетных технологий за рубежом, обусловленных резолюцией Совбеза ООН. Кроме того, аналитики, со ссылкой на израильскую и украинскую разведки пишут, что Москва уже давно пытается приобрести у Ирана баллистические ракеты «Фатех-110» и «Золфагар».

В материале говорится, что данные ракеты были продемонстрированы главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на августовском форуме «Армия-2023». При этом предварительные договоренности об их поставках между Тегераном и Москвой якобы были заключены еще осенью прошлого года.

Эксперты из ISW подчеркивают, что Иран на сегодняшний день обладает самым разнообразным арсеналом ракет среди стран Ближнего Востока. При этом Россия якобы нуждается в поставках такого вооружения, так как украинские военные неоднократно заявляли, что ВС РФ исчерпали свои запасы еще вначале конфликта и теперь ищут способы решения проблемы с дефицитом дальнобойных ракет.

Стоит отметить, что подобные выводы американские аналитики делают на фоне регулярных ракетных атак ВС РФ на военные объекты противника. Причем нередко они приходятся на западные области Украины, что никак не согласуется с версией об исчерпании наших запасов дальнобойных ракет.

Касательно Ирана и истечения срока ограничительной резолюции Совбеза ООН, в ISW считают, что Тегеран теперь сможет значительно расширить свою ракетную программу благодаря возможности приобретения необходимых технологий и компонентов. В частности, перхлората аммония, необходимого для твердотопливных ракет, который Иран может закупить у Китая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
17.08.2022
Сергей Шойгу выступил на открытии X Московской конференции по международной безопасности
08.08.2022
Роботы воюют, умы атакованы, решения ускоряются
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
24.12.2018
ДРСМД разделил мир: резолюцию России отклонили в ООН
21.04.2015
Замминистра обороны РФ Анатолий Антонов подвел итоги работы IV Московской конференции по международной безопасности
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 05:46
  • 44
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 29.09 05:39
  • 55589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:38
  • 71
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 28.09 23:05
  • 23
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.09 21:53
  • 447
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.09 20:22
  • 64
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 28.09 17:57
  • 1
Американцы не согласились с главой ГУР Украины насчет уязвимости "Абрамсов"
  • 28.09 15:31
  • 0
«Висландия» (Польша) решила поиграть в войнушку
  • 28.09 15:12
  • 64
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 28.09 13:19
  • 1
Эпидемию легионеллы в Польше расследуют американцы, а власти страны скрывают источник распространения бактерий
  • 28.09 11:29
  • 1
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%