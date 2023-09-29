ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН

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Эксперты из американского Института изучения войны считают, что Россия уже в ближайшем будущем сможет беспрепятственно закупать дальнобойные ракеты у Ирана, чтобы применять их в ходе СВО.

Аргументом в пользу вышеупомянутого утверждения является то, что уже в начале следующего месяца истекает срок ограничений на экспорт Тегераном соответствующей продукции и закупку ракетных технологий за рубежом, обусловленных резолюцией Совбеза ООН. Кроме того, аналитики, со ссылкой на израильскую и украинскую разведки пишут, что Москва уже давно пытается приобрести у Ирана баллистические ракеты «Фатех-110» и «Золфагар».

В материале говорится, что данные ракеты были продемонстрированы главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на августовском форуме «Армия-2023». При этом предварительные договоренности об их поставках между Тегераном и Москвой якобы были заключены еще осенью прошлого года.

Эксперты из ISW подчеркивают, что Иран на сегодняшний день обладает самым разнообразным арсеналом ракет среди стран Ближнего Востока. При этом Россия якобы нуждается в поставках такого вооружения, так как украинские военные неоднократно заявляли, что ВС РФ исчерпали свои запасы еще вначале конфликта и теперь ищут способы решения проблемы с дефицитом дальнобойных ракет.

Стоит отметить, что подобные выводы американские аналитики делают на фоне регулярных ракетных атак ВС РФ на военные объекты противника. Причем нередко они приходятся на западные области Украины, что никак не согласуется с версией об исчерпании наших запасов дальнобойных ракет.

Касательно Ирана и истечения срока ограничительной резолюции Совбеза ООН, в ISW считают, что Тегеран теперь сможет значительно расширить свою ракетную программу благодаря возможности приобретения необходимых технологий и компонентов. В частности, перхлората аммония, необходимого для твердотопливных ракет, который Иран может закупить у Китая.