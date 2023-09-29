ВКС России получили новые серийные самолеты Су-57 и Су-35С

Мантуров: ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57

Российские авиастроители передали Минобороны РФ серийные самолеты Су-57 и Су-35С, об этом 28 сентября сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Сегодня авиастроительные предприятия России набирают хороший темп производства, продолжая поставлять боевую технику нашим войскам. В частности, слаженной работой отличаются предприятия, входящие в контур «Ростеха»: Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4++)», — сказал вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении на сайте правительства.

Как отмечается, переданные Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Также они были протестированы военными летчиками.

По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, ВКС России получили партию Су-57 в рамках плана исполнения гособоронзаказа 2023 года. Остальные истребители пятого поколения находятся в цехе окончательной сборки и проходят отработку на летно-испытательной станции.

Следующую партию самолетов войска получат до конца года, указал Мантуров.

Ранее, 15 августа, глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что спрос на российские самолеты Су-35 вырос по результатам их успешного применения в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что этот вид техники показал себя как эффективный в противодействии современной продукции конкурентов с Запада.

До этого, 13 июля, госкорпорация «Ростех» сообщила, что вторая за 2023 год партия новых истребителей поколения «4++» Су-35С передана Министерству обороны РФ. Отмечалось, что самолеты были изготовлены в рамках гособоронзаказа с опережением графиков поставки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.