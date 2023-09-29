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РИА Новости

ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Мантуров: ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские авиастроители передали Минобороны очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4++)", — приводятся в публикации слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Самолеты переданы военным после полного цикла заводских испытаний и тестов.

"Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции", — отметил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

Он отметил, что ОАК также передали третью в этом году партию Су-35С, истребители следующей очереди находятся в производстве "в высокой степени готовности"

До конца года войска получат следующую партию самолетов.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Серийные поставки самолетов начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 истребителей. По данным из открытых источников, до текущей поставки на вооружении ВКС РФ было шесть Су-57, а к концу 2024 года армии должны передать еще 22.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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