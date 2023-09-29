Одна головная боль. "Абрамсы" станут легкой мишенью для российских ракет

"Политика": "Абрамсы" станут легкой мишенью для российских ракет

Передача американских "Абрамсов" Украине не изменит ситуацию на поле боя, пишет "Политика". Эти танки не только не превосходят российские машины по мощи, мобильности и малозаметности, но и станут легкой мишенью для крылатых ракет.

Украина получила немецкие "Леопарды", британские "Челленджеры", а теперь и американские "Абрамсы". Они должны обеспечить Киеву победу на фронте, где украинским силам уже несколько месяцев не удается добиться весомых результатов. С тяжелыми вооружениями Североатлантического альянса и общей материально-технической поддержкой, которую получает Украина со всех концов мира, российская оборонительная линия должна наконец пасть. Именно этого ждут в Вашингтоне, Берлине, Брюсселе, Лондоне…

Но, как говорят в народе, гора родила мышь, и даже американские танки ничего не изменят на поле боя. Так получилось и с немецкими "Леопардами", и с британскими "Челленджерами". Фокус в том, что пропагандистская машина в Киеве сумела убедить мир, что российские танки плохи, и что появление на фронте танков западного производства гарантирует победу. Социальные сети наводнены кадрами, на которых изображена разбитая российская техника и танки, которые уничтожаются один за другим. Но правда ли это? Разве могут быть российские танки так плохи?

Нет, реальность отличается от пропаганды. Русские окопались и уже несколько месяцев отбивают украинские атаки, в ходе которых ВСУ теряют много людей и техники. Более десятка "Леопардов" и 14 "Челленджеров" не обеспечили преимущества на поле боя. В Киеве понимают, что и "Абрамсы" (их, по предварительным данным, поставят 31 единицу) ничего не изменят. Однако это не мешает украинцам говорить обратное.

Конечно, у "Абрамса" есть преимущества перед Т-90. У него более эффективный прицел, а у командира танка и наводчика есть тепловизионный прицел. На Т-90 тепловизионный прицел есть только у командира, а наводчик пользуется тепловизионной камерой. Американский танк быстрее, но это давало ему большое преимущество только на открытых пустынных пространствах в Ираке. На Украине ландшафт очень отличается: там есть и леса, и реки…

Меньше габариты, меньше цель

Российский танк легче и поэтому может преодолевать мосты, которые под "Абрамсом" проломятся. У "Абрамса" газотурбинный двигатель, который создает мало шума, но потребляет больше топлива. На Т-90 установлен проверенный дизельный двигатель, который проще в обслуживании, потребляет меньше топлива и может преодолевать больше километров. Однако главное преимущество российских танков — в их небольших габаритах. Их очертания труднее разглядеть, и танк представляет собой менее заметную цель.

Украинцы понимают, что потеря "Абрамсов" на поле боя станет серьезным поражением для НАТО и Вашингтона. Поэтому Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Украины, уже заявил, что "Абрамсы" будут применяться только в определенных обстоятельствах. Он сказал, что применять "Абрамсы" на поле боя в обычном порядке будет ошибкой. Эти танки должны оставаться в резерве и пойдут в бой только в прорывных операциях.

Генерал в отставке и бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес напомнил, что "Абрамсы" нужно скрывать, пока они не появятся на фронте, ведь в противном случае русские могут прицельно уничтожить их крылатыми ракетами.

Автор: Марко Лакич (Марко Лакић)

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Комментарии читателей

sitting ducks

В легендарной украинской грязи "Абрамс" со своим тоннажем далеко не уедет, а осень с дождями на пороге. У летчиков-истребителей в США есть название для тяжело передвигающихся и легких целей — sitting ducks ("сидящая утка").

Mile

Западные танки намного дороже и не лучше, даже самые современные показали себя на Украине хуже, чем старые украинские. Россия ежедневно производит более десяти танков, и сейчас у нее их намного больше, чем она потеряла на поле боя. По словам экспертов, в России могут при необходимости увеличить производство танков до 50 штук в день. У них есть все металлы и технологии для этого, в отличие от западных стран.

zaliv.net

Есть много кадров, на которых уничтоженные украинские танки, но нам их выдают за российские. Если опубликовать фото уничтоженного украинского танка, то после +10000 просмотров вам это фото удалят, а может, и раньше. Украинские службы работают отлично, в том числе с Youtube. А вот в Телеграме таких фото публикуется каждый день с десяток. Украинских уничтоженных танков там намного больше, чем российских.

ВОЈИН

"…При общей материально-технической поддержке, которую получает Украина со всех концов мира…" А Россия получает поддержку от большей части мира. "Абрамс" хорошо защищен, но у американских танков мало шансов против российских Т-90М, которые защищены еще лучше, у которых мощнее пушка и передовые системы наведения. Кроме того, американские танки больше по габаритам, а также медленнее.

Lažeš kao CNN, Rojters i BBCпре 24 сата

Уже жду новости о том, как горят "Абрамсы", и сколько дают за первый подорванный танк. Но, может, их будут хранить далеко, далеко от фронта до самого конца вооруженного конфликта…