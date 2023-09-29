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ИноСМИ

Украине понадобились ракеты для ударов по России, Сирии и Ирану

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Украинский флаг в Киеве. Архивная фотография
Украинский флаг в Киеве. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

Guardian: Украина попросила у Запада оружие для ударов по Сирии, Ирану и России

Украина призывает Запад нанести ракетные удары по России, Ирану и Сирии, сообщает The Guardian. При этом она готова сделать это сама – если ей предоставят оружие. Однако автор статьи отмечает, что союзники Киева едва ли согласятся на такую провокацию.

Киев утверждает, что в иранских беспилотниках, которые Россия якобы применяет на Украине, используется целый ряд европейских компонентов (Россия не применяет на Украине иранские беспилотники, подобные заявления не обоснованы и так и не были доказаны. — Прим. ИноСМИ).

В беспилотниках-камикадзе, задействованных в ряде атак на украинские города, используются европейские компоненты, гласит секретный документ, отправленный Киевом западным союзникам. В нем Украина запрашивает ракеты большой дальности для ударов по производственным объектам в России, Иране и Сирии.

В 47-страничном документе, представленном киевскими властями правительствам стран G7 в августе, утверждается, что за предыдущие три месяца на украинские города было совершено более 600 налетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с использованием западных технологий.

Согласно этому материалу, попавшему в распоряжение нашего издания, в дроне "Шахед-131" было обнаружено 52 электрических компонента производства западных компаний, а в модели "Шахед-136" с дальностью полета до 2 тысяч км и крейсерской скоростью 180 км/ч — 57 (как утверждают западные страны, "Шахед-131" и "Шахед-136" — это российские "Герань-1" и "Герань-2". — Прим. ИноСМИ).

Производителями выявленных деталей названы пять европейских предприятий, в том числе польский филиал британской транснациональной корпорации.

"Среди производителей оказались компании со штаб-квартирами в государствах наложившей санкции коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше", — отмечается в докладе.

Согласно документу, Иран уже разнообразил производство за счет использования сирийского завода, с помощью которого продукция доставляется в Новороссийск. При этом поточная линия постепенно перемещается в Россию, в регион Алабуга в Татарстане (фактически "Алабуга" — это особая экономическая зона вблизи города Елабуга. — Прим. ИноСМИ), хотя Тегеран продолжает поставлять Москве комплектующие.

Утверждается, что иранское правительство пытается "отстраниться от поставок России оружия", так как "не справляется с российским спросом и интенсивностью применения [беспилотников] на Украине".

Помимо прочего, Киев предлагает западным союзникам "нанести ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране и Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации", однако США и Европа эти призывы наверняка забракуют.

В документе говорится: "Вышеуказанное может быть осуществлено и силами обороны Украины, если партнеры предоставят стране необходимые средства поражения".

При этом ни о каких нарушениях со стороны западных компаний, чьи компоненты использовались при производстве, не упоминается. "Иранский выпуск БПЛА адаптировался и в основном задействует коммерчески доступные узлы, поставки которых контролируются крайне слабо, если контролируются вообще", — указано в документе.

Согласно украинскому докладу со ссылкой на сведения таможни, "почти весь импорт в Иран идет из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики".

Депутат Европарламента и член подкомитета ЕП по обороне и безопасности Барт Гротхёйс (Bart Groothuis) заявил, что между разведывательными службами ЕС не налажена достаточная координация, необходимая для борьбы с неправомерным использованием западных компонентов. "Полагаю, многие европейские спецслужбы даже не смотрят на санкции", — сказал он.

В документе правительства Украины "Жертвы налетов: отчет о БПЛА „Шахед-136/131“" представлен наиболее актуальный анализ того, как менялись тактика применения и планы по производству беспилотников с тех пор, как 13 сентября 2022 года в городе Купянске Харьковской области был зафиксирован первый "прилет" "Шахедов".

Так, в докладе утверждается следующее:

— Перерыв в атаках с 17 ноября по 7 декабря "по-видимому, связан с переадаптацией беспилотников, изначально предназначенных для теплого климата, к украинской зиме", что, в свою очередь, "может свидетельствовать о расширенном сотрудничестве России и Ирана в производстве и модернизации БПЛА „Шахед-136/131“" (Украина и многие западные страны активно спекулируют на этой теме, но, как было указано ранее, не предоставили никаких доказательств. — Прим. ИноСМИ).

— Поставки дронов "Шахед-136/131" из Ирана в Россию осуществляются через Каспийское море. "Из Тегерана беспилотники доставляются в иранский порт Амирабад, откуда отправляются уже в Махачкалу".

— Маркировка электронных компонентов беспилотников, задействованных на Украине за последние месяцы, была уничтожена — "вероятно, с помощью лазера", — а российские военные начали использовать для дронов названия "Герань-1" и "Герань-2". По-видимому, это часть соглашения между Тегераном и Москвой о "сокрытии роли Ирана".

— В начале июля на Украине была сбита новая модель "Шахед-136" с маркировкой Y002 — "возможно, собранная на новой линии производстве в России". Утверждается, что образец имел другую форму крыла, что "также может указывать на производство на новом месте".

— Москва и Тегеран уже разрабатывают для "Шахеда-136" "новый двигатель, который, предположительно, обеспечит большую скорость и дальность полета".

Согласно материалам, поступившим в "Большую семерку", в которую входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада, а также ЕС, в сбитых беспилотниках был обнаружен широкий спектр компонентов производства западных компаний.

Так, в "Шахеде-136" был найден топливный насос, произведенный в Польше немецкой компанией TI Automotive, принадлежащей, в свою очередь, британской транснациональной корпорации TI Fluid Systems, а также микроконтроллер со встроенной флэш-памятью и регулятором напряжения швейцарской фирмы STMicroelectronics, утверждается в документе.

В этом же дроне была обнаружена интегральная микросхема драйвера буферной сети и транзистор, изготовленные International Rectifier, дочерней компанией немецкой фирмы Infineon Technologies.

TI Fluid Systems на запрос о комментариях не откликнулась. Ее оборудование находится в свободной розничной продаже по всей Европе, и компания ранее заявляла, что не поставляет его в Иран.

Представитель STMicroelectronics заявил: "Мы работаем с более чем 200 тысячами клиентов и тысячами партнеров по всему миру. Мы не разрешаем и не одобряем использование наших продуктов не по прямому назначению. У нас есть комплексная программа проверки соблюдения требований глобальной торговли. У нас существует также внутренняя программа проверки соблюдения экспортного контроля, которая предусматривает обучение и процедуры для выполнения различных предписаний. В ее рамках мы предоставляем нашим каналам продаж подробные инструкции, которые гарантируют, что каждое звено нашей цепочки поставок понимает свою ответственность за соблюдение действующих законов и правил".

Представитель Infineon заверил, что компания никогда не продавала компоненты в Иран и прекратила свою деятельность в России в марте прошлого года.

Он отметил: "Вообще, соблюдение действующего законодательства имеет для Infineon первостепенное значение, и мы разработали для этого надежную политику и процедуры. Мы проинструктируем наших клиентов, включая дистрибьюторов, как проводить последовательные продажи сугубо в соответствии с действующими правилами. Однако контролировать продажи на протяжении всего срока службы продукта оказывается непросто. Тем не менее мы приняли обширные меры, имеющиеся в нашем распоряжении, для соблюдения санкций против России, стремясь чтить не только их букву, но и дух".

В модели "Шахед-131" украинские специалисты обнаружили 14-канальную настраиваемую интегральную схему управления питанием и микропроцессор голландской компании NXP Semiconductor, а также силовой транзистор и интегральную схему фирмы International Rectifier.

Кроме того, в дроне нашли 32-битный микроконтроллер, 32-битный процессор, микроконтроллер со встроенной флэш-памятью и регулятором напряжения производства STMicroelectronics, а также чип GPS-трекера от швейцарской фирмы U-blox.

Представитель последней заявил: "U-blox решительно осуждает спецоперацию России на Украине. Сразу после ее начала в феврале 2022 года наша компания прекратила все продажи в Россию, Белоруссию и на занятые российскими войсками территории Украины вне зависимости от цели использования продукции. Недавно U-blox также приняла решение не продавать свои товары членам Евразийского экономического союза (зоны свободной торговли с Россией). С 2002 года мы строго придерживаемся политики, согласно которой наша продукция не должна применяться в оружии и военных системах, включая системы целеуказания".

Представитель NXP Semiconductor подчеркнула, что компания ищет новые способы, как избежать ненадлежащего использования своих технологий.

Она сказала: "Мы не потерпим применения нашей продукции ни в российском или иранском оружии, ни в любых других целях, для которых она не разрабатывалась и не лицензировалась. Мы продолжаем соблюдать законы об экспортном контроле и санкциях в странах, в которых мы работаем, и не ведем бизнес с Россией, Белоруссией и другими государствами, на которые наложено эмбарго, включая Иран, — ни прямо, ни опосредованно. Наша команда поддерживает постоянный контакт с надзорными органами по всему миру, и мы изучаем дополнительные меры, которые помогут нейтрализовать незаконную утечку микросхем".

Автор: Дэниел Боффи (Daniel Boffey)

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